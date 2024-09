Anaplan choisit NetApp pour unifier le stockage de données et accélérer ses opérations IA

septembre 2024 par Marc Jacob

NetApp® annonce qu’Anaplan, fournisseur d’une plateforme pour la planification et la prise de décision d’entreprise, a choisi NetApp comme principal fournisseur de stockage. En adoptant le stockage de données unifié NetApp pour actualiser les systèmes de stockage dans quatre centres de données à travers le monde, Anaplan consolide la structure de ses déploiements de cloud public et privé, simplifiant considérablement ses opérations de données et permettant l’innovation pour ses solutions axées sur l’IA.

Anaplan permet aux entreprises de tous les secteurs d’entrevoir et d’améliorer leurs résultats commerciaux grâce à sa plateforme SaaS basée sur le cloud et construite avec l’IA. Les clients d’Anaplan peuvent utiliser sa plateforme alimentée par l’IA pour accélérer les processus de prise de décision tout en obtenant de meilleurs résultats tels que l’augmentation des revenus, l’amélioration des ventes et des prévisions. Pour s’assurer qu’elle peut déployer de manière fiable et efficace sa plateforme SaaS à l’échelle mondiale, Anaplan utilise différents fournisseurs de cloud et de systèmes sur site. Avant de choisir NetApp, Anaplan a dû jongler avec plusieurs plates-formes de stockage, ce qui rendait plus lente et plus gourmande en ressources l’exécution des opérations de données dont elle avait besoin pour générer des informations puissantes basées sur l’IA pour les clients à grande échelle. Alors qu’Anaplan étudiait comment mettre à jour son infrastructure de stockage vieillissante, l’entreprise a décidé de consolider ses opérations cloud et sur site sur l’infrastructure de données intelligente de NetApp, qui dépasse les exigences de performance, de coût, de réplication et de disponibilité dont Anaplan a besoin pour innover avec l’IA.

« Chez Anaplan, nous intégrons l’IA à tous les niveaux de notre plateforme afin que nos clients puissent élaborer de meilleurs plans et atteindre leurs objectifs », a déclaré Adam Thier, Chief Product & Technology Officer chez Anaplan. « Auparavant, nos données sur site et dans le cloud s’exécutaient sur différentes plateformes, doublant au moins la quantité de travail nécessaire pour alimenter nos pipelines de données d’IA. En passant à une approche unique et unifiée de stockage de données pour les environnements sur site et dans le cloud, nous pouvons nous assurer que toutes les modifications et tous les paramètres que nous utilisons pour notre gestion des données s’appliquent à l’ensemble de notre environnement. Bref, NetApp nous permet de faire plus avec moins. »

Anaplan utilisera les systèmes de stockage NetApp AFF série C afin d’apporter la capacité dont elle a besoin pour fournir de manière fiable et efficace son application SaaS aux clients et réaliser des économies en hiérarchisant les charges de travail de données secondaires vers les baies de stockage NetApp FAS. Pour améliorer l’efficacité de ses opérations de données, Anaplan utilise des services de stockage cloud natifs de fournisseurs de cloud public basés sur NetApp ONTAP,® ce qui permet à son équipe informatique de gérer facilement les données sur le multicloud hybride, un besoin fondamental pour accélérer le pipeline de données pour l’IA. Les configurations NetApp MetroCluster garantissent également la haute disponibilité et la protection des opérations de données d’Anaplan en permettant des copies d’instantanés pour les sauvegardes et la reprise après sinistre. Tout ce travail simplifie les opérations de données pour Anaplan, ce qui permet à son équipe technique de se concentrer sur des initiatives plus difficiles et à forte valeur ajoutée, telles que l’expérimentation de l’IA.