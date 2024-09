Analyse Forrester : Microsoft ajoute du contexte à Microsoft 365 Copilot

septembre 2024 par J.P. Gownder, analyste principal chez Forrester

« Aujourd’hui, Microsoft a annoncé un certain nombre d’améliorations à Microsoft 365 Copilot. Les fonctionnalités les plus remarquables sont celles qui placent les actions de Copilot dans leur contexte. Jusqu’à présent, le contexte était trop souvent absent : Les réponses de Copilot étaient souvent aléatoires pour les utilisateurs, ce qui entraînait des résultats incohérents et trop de « non-sens cohérent ». Les nouvelles fonctionnalités de Copilot promettent d’améliorer la situation. Elles permettent notamment de faire référence à des modèles spécifiques dans PowerPoint et Word, et offrent davantage de possibilités de diriger Copilot vers des documents spécifiques lorsqu’il élabore une histoire dans PowerPoint ou compose un document dans Word. Les utilisateurs peuvent également créer des agents Copilot basés sur des sites SharePoint spécifiques, ce qui leur permet d’avoir une meilleure idée des données utilisées pour répondre à leurs questions. Si ces fonctionnalités fonctionnent comme prévu, elles augmenteront l’utilité et la pertinence de Copilot, en améliorant la précision et la traçabilité des résultats.

« Cependant, Forrester s’attend à ce que les utilisateurs aient encore besoin de compétences. L’ajout de fonctionnalités accroît la complexité dans un monde où le QAI (Quotient d’Intelligence Artificielle) des employés - c’est-à-dire la compréhension, les compétences et la conscience éthique que les gens apportent lorsqu’ils travaillent avec des systèmes d’IA générative - n’est pas à la hauteur. Par conséquent, les organisations doivent consacrer beaucoup plus de ressources à la formation et au soutien pour aider les employés à maîtriser ces nouvelles méthodes de travail. Sans ces investissements, trop d’organisations auront du mal à générer de la valeur, même avec les améliorations de la deuxième vague de Copilot ».