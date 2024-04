Analyse du trafic Internet lors de l’attaque iranienne du 13 avril 2024 contre Israël

avril 2024 par Cloudflare

À la suite des attaques, le trafic Internet en Israël a explosé après 02h00 heure locale le samedi 13 avril, atteignant un pic de 75 % par rapport à la semaine précédente au même moment. Les internautes cherchaient à se tenir au courant de l’actualité. Ce pic de trafic était principalement dû à l’utilisation d’appareils mobiles, qui représentaient 62% de l’ensemble du trafic en provenance d’Israël à ce moment-là. Le trafic est resté plus élevé que d’habitude pendant la journée de dimanche.

Lorsque les sirènes ont retenti en Israël, nous avons observé une nette diminution du trafic dans les territoires palestiniens. D’après nos observations passées, les baisses de trafic non liées à des problèmes de connectivité peuvent se produire lorsque les internautes interrompent leurs activités en ligne pour une raison quelconque (une éclipse ou une guerre, par exemple) ou se tournent vers la télévision pour obtenir des informations plutôt que vers l’internet.

En Iran, on observe depuis quelques jours une baisse sensible du trafic au petit matin, vers 04h30 heure locale (01h00 UTC), par rapport à la semaine précédente. Toutefois, cette baisse semble être liée à la fin du ramadan, qui s’est achevé le 9 avril. Comme nous l’avons déjà écrit, pendant le ramadan, le trafic augmente généralement vers 4 heures dans la plupart des pays musulmans pour le Suhur, le repas qui précède l’aube. Néanmoins, le trafic était plus important en Iran tôt dans la matinée du dimanche 14 avril que le jour précédent.

En analysant les attaques de la couche applicative, nous n’avons pas observé de changements significatifs dans celles ciblant Israël au cours des derniers jours. Toutefois, au cours du mois dernier, le secteur de l’administration publique est apparu comme l’industrie la plus ciblée, les requêtes DDoS bloquées représentant 46 % de l’ensemble du trafic qui lui est destiné.

D’après les données de Cloudflare, nous n’avons pas encore assisté à une campagne coordonnée de cyberattaques visant Israël.