Améliorer la sécurité des réseaux avec ARCHANGEL© 2.0 NGFW Zéro Trust VPN

janvier 2024 par Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

Faiblesses du VPN Traditionnel

Les failles de sécurité du VPN traditionnel sont multiples. D’une part, la confiance accordée au serveur VPN tiers est une préoccupation majeure pour de nombreux établissements, car leur solidité reste souvent inconnue. De plus, les risques sont exacerbés par les vulnérabilités des systèmes d’exploitation des serveurs VPN, les attaques par piratage de compte et les menaces persistantes avancées, telles que les attaques par déni de service.

D’autre part, les faiblesses sont également observées du côté des utilisateurs. Ces derniers peuvent contourner le VPN pour accéder aux données de l’établissement ou, pire encore, compromettre leur propre accès, ouvrant ainsi la porte à des violations de sécurité.

ARCHANGEL© 2.0 : Une Solution Innovante

Face à ces défis, PT SYDECO a développé ARCHANGEL© 2.0 NGFW, une solution novatrice intégrant un serveur VPN sécurisé par le firewall de nouvelle génération ARCHANGEL© 2.0, s’appuyant sur le principe fondamental du Zero Trust (Zéro Confiance).

Ce système révolutionnaire place le serveur VPN au sein même de l’établissement, renforcé par le firewall de nouvelle génération ARCHANGEL© 2.0. Chaque élément de cette architecture et les composants utilisés pour monter les serveurs sont soigneusement examinés pour évaluer et garantir sa sécurité, éliminant ainsi toute dépendance vis-à-vis de tiers externes.

Fonctionnalités Clés

L’utilisation du VPN devient un impératif au sein du réseau privé : l’accès à internet est conditionné par la connexion au serveur VPN. Si cette connexion est interrompue, l’accès externe est immédiatement suspendu. De même, l’accès aux données internes, aux serveurs et aux communications entre utilisateurs est strictement lié à la présence sur le serveur VPN. De plus, les méthodes d’authentification sont conçues pour prévenir toute usurpation de compte, renforçant ainsi la sécurité globale.

ARCHANGEL© 2.0 va encore plus loin en créant une micro-segmentation au sein de l’établissement, renforçant ainsi la sécurité des données et des serveurs. Cette approche, fondée sur les paradigmes du Zero Trust et de la micro-segmentation, érige un nouveau standard de sécurité pour les réseaux d’entreprise.

Conclusion

En somme, ARCHANGEL© 2.0 NGFW représente une évolution majeure dans la sécurisation des réseaux. En adoptant un modèle Zero Trust VPN associé à une micro-segmentation intelligente, cette solution offre un niveau de protection inégalé, répondant aux besoins actuels en matière de sécurité des données et des infrastructures réseau.