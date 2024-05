amazee.io dévoile un nouvel outil d’auto-inscription

mai 2024 par Marc Jacob

amazee.io, filiale de Mirantis, annonce le lancement de son nouvel outil d’auto-inscription qui simplifie l’expérience utilisateur et permet aux entreprises d’avoir accès, de configurer et d’explorer, en parfaite autonomie et en quelques minutes, la plateforme d’hébergement et de diffusion d’applications open source.

amazee.io, rachetée par Mirantis en 2022, est une plateforme de diffusion d’applications ZeroOps qui décharge les développeurs du déploiement des applications dans le cloud ainsi que des opérations de migration et d’exploitation. Cette plateforme open source aide les utilisateurs à écourter les cycles de publication et à commercialiser plus rapidement leurs produits.

« En tant qu’entreprise fournissant des services professionnels de livraison gérés aux agences digitales et aux cabinets de conseil, le lancement de la nouvelle fonctionnalité d’auto-inscription de amazee.io signifie que nos clients agence peuvent rapidement accéder à leur plateform-as-a-service », déclare Bryan Gruneberg, PDG et directeur de la technologie de Workshop Orange, qui crée des solutions numériques composables pour les agences partenaires, les leaders numériques, les startups et les petites entreprises. « Cela permet à notre équipe de déployer rapidement des projets et d’expérimenter la plateforme, réduisant ainsi le temps de mise en valeur pour les projets de nos clients agences. Nous sommes ravis de voir comment cette autonomie accrue accélérera le succès de nos clients. »

Principaux avantages de ce nouvel outil d’auto-inscription :

Accès immédiat – Les entreprises peuvent désormais accéder instantanément à la plateforme d’amazee.io. Le processus d’auto-inscription élimine les temps d’attente jusqu’alors inhérents à la création manuelle de comptes. Concrètement, les entreprises peuvent lancer des projets dans les minutes qui suivent leur inscription, accélérant le rythme de l’innovation et du développement.

Autonomie accrue – Avec l’inscription en libre-service, les entreprises ont tout loisir d’explorer la plateforme à leur rythme et selon la spécificité de leurs besoins. Cette démarche indépendante autonomise les utilisateurs en les mettant aux commandes, ce qui leur permet d’entrée de jeu de s’approprier le produit et d’interagir avec lui.

Exploration personnalisée – Lors de l’inscription, un environnement sandbox est alloué à chaque entreprise. Ainsi, les équipes mettent leurs idées en pratique en les testant dans un environnement isolé sécurisé, sans interrompre leurs opérations existantes ni mettre en péril l’intégrité de leurs données.

Évolutivité et souplesse – Le nouvel outil d’auto-inscription s’adapte aux impératifs des entités, de la jeune pousse à la grande entreprise. Grâce à cette souplesse, tous les utilisateurs, indépendamment de la taille ou du secteur d’activité de l’entité, ont la certitude de pouvoir s’appuyer sur la plateforme d’amazee.io pour développer leur activité.

Rentabilisation accélérée – Grâce à la simplification du processus d’inscription, les entreprises peuvent tirer plus rapidement parti des fonctionnalités de la plateforme : entre l’intérêt qu’ils lui portent au départ et le déploiement et l’usage effectifs de celle-ci, l’écart se resserre. Cette rapidité de déploiement s’avère cruciale pour préserver un avantage concurrentiel sur des marchés en pleine mutation.

amazee.io est le créateur du projet open source Lagoon, plateforme de diffusion d’applications disponible sur GitHub sous licence Apache 2.0. Plateforme cloud native dédiée au déploiement, à la gestion, à la sécurité et à l’exploitation des applications, Lagoon allège considérablement la charge pesant sur les développeurs pour toutes les opérations ayant trait à l’infrastructure.