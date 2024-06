Altospam annonce son référencement CAIH

juin 2024 par MARC JACOB

La CAIH est une association loi 1901 qui simplifie les achats informatiques et télécoms de ses adhérents en préparant et animant des marchés publics. Les adhérents de la CAIH peuvent être des établissements de santé, des structures sanitaires ou médico-sociales, publics ou privés à but non lucratif. Créée en 2014 sous l’impulsion de ses 6 membres fondateurs, CAIH gère plus de 35 marchés auprès de 2 000 adhérents. Source : https://www.caih-sante.org/les-chiffres.

À travers cette annonce, les différentes structures hospitalières pourront donc fortement élever leur niveau de cyberprotection en se protégeant efficacement contre les nombreuses menaces qui pourraient transiter via leurs messageries électroniques faute d’utiliser une solution antispam 100 % souveraine et de nouvelle génération.