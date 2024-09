Altospam annonce la nomination de Jean-Christian Dumas au poste de Directeur général

septembre 2024 par Marc Jacob

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour l’éditeur et de l’évolution constante de son offre. Jean-Christian Dumas sera chargé de piloter la nouvelle stratégie de croissance de l’éditeur sur les prochaines années pour accompagner le développement de l’entreprise et lui permettre de conforter sa place de leader souverain sur son marché. Jean-Christian Dumas devra également faire évoluer l’organisation de l’entreprise, faire grandir l’équipe existante et tisser de nouvelles alliances stratégiques avec de nouveaux partenaires techniques et commerciaux.

Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une expérience de plus de 25 ans dans des structures de premier plan comme l’AFP, MGI Software, Rovi Corporation, Retrospect, ManpowerGroup Talent Solutions. Jean-Christian Dumas avait rejoint Altospam en janvier 2024 en qualité de Directeur commercial.