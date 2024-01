Alteryx Data Privacy Day Comment – Sunday 28th January

Januar 2024 von Trevor Schulze, Chief Information Officer at Alteryx

Powerful enterprise use cases for Generative AI are still being discovered, but so too are limitations in terms of data privacy and regulation. The Information Commissioner’s Office recent review of how data protection laws should apply to such generative AI applications was a key reminder of this. The EU AI Act, which is the first official AI regulation and requires AI systems deployed in the EU to be safe, transparent, traceable, non-discriminatory and environmentally friendly, is another good example of regulators moving at pace to react to AI concerns.

“Data privacy is cited by 47% of data leaders as the reason why AI capabilities have not yet been deployed within their organisations. Even for organisations that are starting to use new AI capabilities through commercial or custom-built LLMs, understanding what data was used to train these models is proving very difficult.

“Clear data governance policies will be critical in building overall confidence in AI moving forward. Creating or reinforcing Data Steward roles within enterprises to advocate for secure AI use by creating, carrying out and enforcing data usage rules and regulations will display a commitment to data privacy and build company-wide confidence.”

Alteryx Kommentar zum Europäischen Datenschutztag – Sonntag, 28. Januar

Trevor Schulze, Chief Information Officer bei Alteryx

Unternehmen entdecken immer noch neue leistungsstarke Anwendungsfälle für generative KI, doch stoßen an ihre Grenzen in Bezug auf Datenschutz und Regulierungen. Daran erinnerte die jüngste Stellungnahme des Information Commissioner’s Office, die darlegt, wie die Datenschutzgesetze auf solche generativen KI-Programme anzuwenden sind. Der EU AI Act, die erste offizielle KI-Verordnung, die vorschreibt, dass in der EU eingesetzte KI-Systeme sicher, transparent, rückverfolgbar, nicht diskriminierend und umweltfreundlich sein müssen, ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass Gesetzgeber schnell auf KI bezogene Bedenken reagieren.

„47 Prozent der Verantwortlichen für Datenverarbeitung nennen Datenschutz als Grund dafür, dass sie KI in ihren Unternehmen noch nicht einsetzen. Selbst Unternehmen, die neue KI-Funktionen durch kommerzielle oder maßgeschneiderte Large-Language-Models (LLMs) nutzen, haben Schwierigkeiten zu verstehen, welche Daten zum Trainieren dieser Modelle verwendet wurden“, erklärt Trevor Schulze, CIO bei Alteryx.

„Klare Data-Governance-Richtlinien werden entscheidend sein, um das allgemeine Vertrauen in KI zu stärken. Unternehmen sollten Data Stewards ernennen und stärken, die mithilfe von Regeln und Vorschriften in Bezug auf Datennutzung für eine sichere KI-Nutzung stehen. So setzen sie ein deutliches Zeichen im Sinne des Engagements für Datenschutz und schaffen unternehmensweites Vertrauen.“