Almond rejoint le Pôle d’excellence cyber

mars 2024 par Marc Jacob

Almond devient membre du Pôle d’excellence cyber et renforce son engagement au sein de l’écosystème français de la cybersécurité et de la cyberdéfense.

Initié en 2014 par le ministère des Armées et la région Bretagne, le Pôle d’excellence cyber vise à accélérer le développement d’une cyberdéfense autonome à vocation régalienne. Cette coopération entre la sphère privée et le monde militaire s’appuie sur le tissu académique des universités et des grandes écoles, et sur l’innovation des laboratoires du CNRS et de l’INRIA, avec des partenaires nationaux ou d’autres territoires européens.

Almond rejoint ainsi sa filiale défense Amossys, membre historique du Pôle d’excellence cyber, ainsi que les 120 acteurs publics et privés qui constituent le réseau de l’association – aux premiers rangs desquels le ministère des Armées, l’ANSSI, et la Région Bretagne.

Au sein du Pôle d’excellence cyber, Almond s’investira aux côtés d’Amossys sur le sujet stratégique de la certification des produits et solutions de cybersécurité. Dans le contexte de l’adoption du premier schéma de certification européen, EUCC (EU Common Criteria), conforme aux réglementations européennes en matière de cybersécurité, Almond mettra son expertise unique en France au service du Pôle d’excellence cyber et de l’ensemble ses membres. Le groupe mobilisera également son expérience en matière d’intelligence artificielle au sein des groupes de travail, afin de structurer la réponse aux nouvelles menaces cyber liées au développement des IA génératives et darks LLM.