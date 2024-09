ALMOND nomme Nolwenn Le Ster au poste de Directrice des opérations

septembre 2024 par Marc Jacob

Le groupe Almond annonce la nomination de Nolwenn Le Ster au poste de COO (Directrice des Opérations). La création de ce poste et l’arrivée de Nolwenn s’inscrivent dans la dynamique de croissance du groupe et dans sa volonté de renforcer son équipe dirigeante pour atteindre son ambition européenne.

Après avoir consolidé sa position sur le marché de la cybersécurité française en doublant sa taille ces deux dernières années, Almond poursuit la mise en œuvre de son plan de transformation « HORIZON » engagé en 2023. La création du poste de COO et le recrutement de Nolwenn Le Ster marquent une nouvelle étape clé dans cette transformation.

En tant que Directrice des Opérations, Nolwenn Le Ster aura pour principales missions de renforcer l’excellence opérationnelle du groupe formé par Almond et Amossys, de consolider son positionnement sur les grands marchés et d’accélérer son passage à l’échelle, avec l’objectif pour Almond de devenir le prochain leader européen de la cybersécurité.

Avec vingt ans d’expérience au sein de grandes entreprises de conseil en technologies et cybersécurité, Nolwenn Le Ster apporte un savoir-faire précieux en matière de pilotage opérationnel, de développement d’offres commerciales à forte valeur ajoutée et de renforcement de l’expertise technique – trois piliers stratégiques majeurs qui sous-tendent la stratégie de développement d’Almond pour les années à venir.

En rejoignant le Comité Exécutif mis en place au début de l’année 2024, Nolwenn Le Ster renforcera l’équipe dirigeante et le pilotage stratégique du groupe.

Ingénieure de formation, Nolwenn Le Ster a passé l’essentiel de sa carrière dans le pilotage des activités cyber, cloud, IoT et dans le management de l’innovation. Elle a occupé plusieurs postes chez SPIE ICS (2005-2019), en tant que responsable du développement des offres, responsable du département conseil et ingénierie, Directrice des activités Cloud et IoT, puis Directrice de l’innovation. Elle a rejoint Capgemini en 2020 où elle a été nommée Directrice des activités cyber France. Impliquée dans la filière et le dialogue avec l’ensemble des acteurs publics et privés, elle est également Présidente de la Commission Cybersécurité de Numeum depuis 2020 et experte au sein du Collège numérique France 2030 depuis 2023.