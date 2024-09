Almond lance l’exercice de gestion de crise cyber augmenté

septembre 2024 par Marc Jacob

Almond a développé une offre d’entraînement à la gestion de crise cyber qui combine l’innovation technologique M&NTIS et un cadre d’exercice en situation réelle. L’objectif est de créer une expérience immersive et réaliste pour aider les organisations à faire face aux cyberattaques.

Dans un contexte d’omniprésence des menaces, Almond souhaite accompagner les organisations dans le pilotage de leur plan d’action cybersécurité et les préparer à faire face à l’inattendu ; de la sensibilisation des collaborateurs à l’exercice de crise augmenté.

L’exercice de crise cyber augmenté consiste à simuler une attaque sur un système d’information au plus proche du système du client, et à tester les réactions organisationnelles et techniques des équipes IT, métiers et décisionnelles. La plateforme M&NTIS exécute ainsi des scénarios d’attaque complexes, mais aussi des scénarios sur mesure, évoluant en fonction des réactions des participants.

En créant un environnement immersif et sécurisé, qui reproduit des conditions de stress au plus près des conditions réelles, cet entraînement élève le niveau de maturité des participants. Il permet ainsi aux organisations d’évaluer l’adéquation des processus et des procédures, d’évaluer la communication entre les parties prenantes, d’identifier les actions déterminantes pour l’organisation, et de rejouer l’exercice sur d’autres scénarios.

Les entreprises ayant un plan de réponse aux incidents de cybersécurité documentés et testés réduisent en moyenne les coûts d’une violation de données de 2 millions de dollars par rapport à celles qui n’en ont pas[1].

[1] Rapport de 2021 du Ponemon Institute