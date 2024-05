Alibaba Cloud se développe à l’international avec comme premier pays le Mexique

mai 2024 par Marc Jacob

Alibaba Cloud se développe à l’international avec comme premier pays le Mexique puis prévoit d’ouvrir des data centers supplémentaires en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande et en Corée du Sud, au cours des trois prochaines années. Cet investissement sur des marchés clés vise à améliorer son offre cloud et IA pour ses clients internationaux, tout en renforçant ses partenariats et en favorisant le développement de talents en intelligence artificielle afin de développer l’expertise numérique de demain.

Model Studio, la première plateforme de développement d’IA générative d’Alibaba Cloud, sera bientôt disponible pour les clients internationaux. Les clients peuvent accéder à la famille de modèles de langage Qwen d’Alibaba Cloud, pour faciliter le développement d’applications d’IA générative personnalisées. Cela comprend des modèles propriétaires et open source ainsi que des capacités multimodales avec des tailles allant de 0,5 milliard à plusieurs centaines de milliards de paramètres. Des outils et des services supplémentaires de mise au point de modèles et d’inférence seront disponibles au cours du second semestre, ce qui favorise le développement de tâches d’IA plus sophistiquées avec un meilleur rapport coût-efficacité.

Alibaba Cloud a annoncé approfondir sa collaboration avec SAP pour lancer une solution entreprise pour les PME en Asie afin de les aider à un déploiement rapide et des capacités d’expansion à la demande. En combinant les capacités de gestion globale de SAP Business One avec l’infrastructure évolutive, sécurisée et rentable d’Alibaba Cloud, cette solution intégrée de gestion d’entreprise basée sur le cloud fournit aux PME un système de planification des ressources d’entreprise (ERP) puissant et évolutif sur le cloud, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un investissement initial substantiel. S’appuyant sur la technologie « compute nest » d’Alibaba Cloud, la nouvelle solution offre une intégration plus transparente des services SAP Business One afin aux produits et services à Alibaba Cloud, ce qui permet aux partenaires SAP Business One de déployer rapidement la solution pour leurs clients sur le cloud. Cette synergie permet aux PME de faire face aux fluctuations du marché avec agilité, d’optimiser leur efficacité opérationnelle et de saisir les opportunités de croissance.

Alibaba Cloud développe un cours de formation Salesforce sur Alibaba Cloud en Chine. Ce cours exclusif est conçu pour les entreprises multinationales et met l’accent sur l’utilisation et la maîtrise de la plateforme CRM Salesforce, ainsi que de ses fonctionnalités et produits intégrés et localisés fonctionnant sur Alibaba Cloud et pris en charge par ce dernier en Chine. Depuis sa disponibilité exclusive sur Alibaba Cloud en Chine depuis fin 2023, Salesforce a aidé les marques multinationales à répondre aux besoins uniques du marché chinois tout en assurant la cohérence de ses produits Salesforce mondiaux, notamment Salesforce Sales Cloud, Service Cloud et Salesforce Platform. Conçu pour les débutants, le cours permet aux participants d’appréhender la navigation et l’utilisation du système et de ses fonctionnalités localisées sur l’infrastructure cloud de confiance d’Alibaba Cloud. Cette formation leur apprend à migrer et à s’intégrer dans l’écosystème Salesforce, favorisant ainsi une synergie et une coordination plus efficaces au sein d’un environnement de travail mondial. Le déploiement progressif du programme à grande échelle vise à doter plus de 10 000 participants des compétences nécessaires pour maîtriser la plateforme Salesforce en Chine d’ici fin 2025.

Alibaba Cloud a annoncé un nouveau partenariat avec Demos Group, un organisme de formation leader en Europe. Ils développeront une série de cours en ligne Alibaba Cloud, axés sur le cloud computing, l’analyse de données et l’IA conçus pour améliorer les compétences numériques des entreprises clientes de Demos. Alibaba Cloud s’associe également à OxValue.AI, une entreprise de deep-tech de l’Université d’Oxford, afin d’élargir la gamme des capacités d’Alibaba Cloud comme les services d’évaluation basés sur l’IA. Alibaba Cloud collabore avec plusieurs universités internationales telles que l’Université de Reading, l’Université des sciences sociales de Singapour, l’Université technologique King Mongkut de Thonburi Université en Thaïlande, l’Université Arovy à Madagascar ou encore l’Université Saint Thomas du Mozambique. Ces collaborations permettent de former une nouvelle génération d’experts en matière d’IA.

Alibaba Cloud a été choisie par de nombreux clients internationaux pour ses capacités de cloud computing de confiance et ses technologies d’IA éprouvées, qui jouent un rôle central dans leur parcours de transformation numérique accélérée et la poursuite de l’innovation en matière d’IA :

Le groupe LVMH, leader mondial des produits de haute qualité, et Alibaba Group ont annoncé un partenariat élargi visant à repousser les limites de l’expérience du luxe en Chine, en s’appuyant sur les technologies cloud d’Alibaba, à travers des innovations dans le retail, alimentées par l’IA et le site e-commerce Tmall. LVMH a déjà commencé à intégrer les capacités d’IA générative d’Alibaba Cloud, notamment Qwen, le « large language model » propriétaire d’Alibaba, et Model Studio, une plateforme complète de construction de modèles d’IA. Cette intégration ouvre la voie à la création d’applications et de services inédits, soulignant ainsi l’engagement du Groupe de luxe à rester leader de l’innovation et exploiter au mieux les dernières technologies pour améliorer l’offre de produits et de services haut de gamme, tout en favorisant une croissance axée sur l’innovation.

FathomX, une entreprise d’IA dans le domaine de la santé numérique issue de l’Université nationale de Singapour, a utilisé l’infrastructure d’Alibaba Cloud pour soutenir son système de détection du cancer du sein basé sur l’IA. Le partenariat a permis une réduction annuelle de 27,6 % des coûts d’infrastructure. Ce gain d’efficacité permet à FathomX d’étendre ses activités et de fournir des solutions de santé sophistiquées dans le monde entier.

Fédération internationale de canoë (ICF) : Alibaba Cloud aide ICF à trouver des moyens de mesurer et d’améliorer la durabilité de ses événements dans le monde entier depuis qu’ils ont signé une collaboration stratégique l’année dernière. Dans le prolongement de ce partenariat stratégique, l’ICF explorera le potentiel d’utilisation des solutions ESG pilotées par l’IA d’Alibaba Cloud pour réduire l’impact environnemental et l’empreinte carbone lors de ses événements, et organisera conjointement des activités durables pour promouvoir les efforts de collaboration.