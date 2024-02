Alibaba Cloud nommée leader dans Magic Quadrant 2023 de Gartner

février 2024 par Marc Jacob

Le Cabinet Gartner a procédé à une analyse des prestataires de services cloud. Cette évaluation portait sur leur capacité d’exécution et de l’exhaustivité de leur vision en matière de Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) en cloud. Selon Gartner, "les leaders exécutent bien leur vision actuelle et sont bien positionnés pour demain.”

Les solutions de gestion de données "cloud-native" d’Alibaba Cloud contribuent au succès des clients, dans tous les secteurs d’activité. Les offres de produits de base de données d’Alibaba Cloud soutiennent un grand nombre d’activités commerciales dans un large choix de secteurs, tels que la vente, la finance et la logistique.

Sephora Greater China dispose d’un réseau de plus de 350 magasins dans plus de 100 villes et d’une offre de commerce électronique sur les sites web et les applications. Chaque jour, son équipe de vente prend en charge plus d’un million d’amateurs de beauté par jour et une application BA Sephora, un outil de commerce personnalisé qui a atteint un record en 2023. Sephora s’appuie sur les produits Alibaba Cloud, tels que l’entrepôt de données AnalyticDB, pour réaliser des analyses intelligentes en temps réel sur les différents points de contact avec les clients en magasin et sur ses plateformes de commerce électronique. Cela a permis à Sephora de bénéficier d’une plus grande efficacité en matière de gestion, de traitement et d’analyse des données et de réaliser des économies.