Alibaba Cloud nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les systèmes de gestion de bases de données cloud

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, annonce avoir été nommé leader pour les systèmes de gestion de base de données (SGBD) dans le cloud dans le Magic Quadrant de Gartner pour 2024, et ce pour la cinquième année consécutive.

Une innovation cloud-native et un écosystème de partenaires amélioré

Alibaba Cloud a été reconnue pour sa large gamme de produits de base de données auto-développés et cloud-natives, notamment la base de données relationnelle PolarDB, le data warehouse AnalyticDB, la base de données multimodale Lindorm et le service de gestion des données (DMS), et la mise à jour constante des capacités de ses produits. Lors de son événement phare, la conférence Apsara en 2024, Alibaba Cloud a présenté DMS : OneMeta+OneOps, une plateforme qui permet une gestion unifiée des sources de données dans les bases de données, les data warehouse et les data lakes dans de multiples environnements cloud, afin d’aider les entreprises à gérer efficacement leurs données et à libérer de la valeur. Cette plateforme permettra de multiplier par 10 le taux d’utilisation des données.

Alibaba Cloud s’engage à établir un écosystème diversifié et ouvert avec les fournisseurs de bases de données. En collaborant avec des partenaires mondiaux tels que MongoDB, ClickHouse et SelectDB, l’entreprise offre une variété d’options pour les produits de base de données tiers, les produits open-source et les solutions intégrées pour répondre aux demandes changeantes des clients. Les innovations d’Alibaba Cloud en matière de bases de données cloud-natives ainsi que son écosystème de partenaires ont été largement adoptés par des entreprises de divers secteurs, de la finance au retail, en passant par internet et les développeurs d’IA générative.

Des entreprises variées s’appuient sur les solutions d’Alibaba Cloud

MiniMax, l’une des principales entreprises chinoises de technologie IA, s’est appuyée sur la base de données multimodale Lindorm d’Alibaba Cloud comme service de données sous-jacent pour créer la plateforme API de MiniMax et l’application GenAI Hailuo AI. Dotée d’une capacité d’inférence IA intégrée, Lindorm fournit un stockage de données à grande échelle et des capacités de recherche de données très performantes, permettant à MiniMax de créer rapidement ses services de recherche IA intelligents.

TNG Digital exploite la plus grande plateforme fintech de Malaisie, TNG eWallet, qui compte plus de 22 millions d’utilisateurs vérifiés et prend en charge les paiements de plus de 2 millions de commerçants dans tout le pays. Elle a travaillé avec Alibaba Cloud pour soutenir sa base d’utilisateurs croissante tout en garantissant une expérience transparente. Pendant l’événement eMADANI, TNG eWallet a maintenu un service stable avec zéro temps d’arrêt, soutenu par les produits cloud avancés et sécurisés d’Alibaba Cloud. En utilisant la base de données native PolarDB, la plateforme a géré efficacement un grand volume de transactions, assurant une expérience client transparente même pendant les périodes de pointe. Alibaba Cloud fournit également la base de données NoSQL ApsaraDB pour MongoDB afin d’aider TNG Digital eWallet à explorer des opportunités commerciales grâce aux innovations IA.

ZA Bank, la première et la plus grande banque numérique de Hong Kong, a entièrement migré vers les services de base de données d’Alibaba Cloud pour disposer d’une gestion des données sécurisée, évolutive et efficace. En adoptant la base de données relationnelle ApsaraDB RDS for MySQL d’Alibaba Cloud dans son système central, ZA Bank peut rapidement ajuster les ressources informatiques et la capacité de stockage en fonction de la demande de l’entreprise. Cette évolutivité à la demande permet à la banque de gérer efficacement les fluctuations du trafic. En outre, RDS MySQL fournit des protections de sécurité multicouches, y compris le chiffrement des données, le contrôle d’accès, l’audit de sécurité et la protection DDoS pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, tout en répondant aux exigences de conformité.

Gartner évalue les fournisseurs de SGBD cloud en fonction de leur capacité d’exécution et de l’exhaustivité de leur vision, sur la base de critères couvrant 15 domaines critiques, dont le produit ou le service, l’expérience client, la compréhension du marché, la stratégie d’offre (produit) et l’innovation, afin de déterminer leur place dans le Magic Quadrant.

Selon Gartner, "Les leaders peuvent représenter divers écosystèmes en cloud, dont leur SGBD en cloud fait partie, ou avoir une bonne interopérabilité avec de tels systèmes. Ces fournisseurs font preuve d’une grande satisfaction de la clientèle et d’un solide soutien à la clientèle"