Alibaba Cloud mise sur une stratégie « Cloud + IA »

décembre 2024 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, continue d’innover pour permettre aux entreprises asiatiques d’optimiser leurs opérations et leurs relations clients. En s’appuyant sur une stratégie « Cloud + IA », Alibaba Cloud a enregistré une forte croissance de ses revenus auprès de clients externes, avec des hausses à deux chiffres pour les services cloud publics et à trois chiffres pour les produits liés à l’IA, et ce pour le cinquième trimestre consécutif selon les résultats financiers du trimestre clos en septembre. Avec une infrastructure IA renouvelée, sa série de grands modèles de langage (LLM) Qwen et des outils d’analyse avancée, ces technologies dépassent le simple usage opérationnel pour devenir des moteurs de transformation numérique en Asie.

Soutenir l’innovation de LLM en japonais

Au Japon, Lightblue, une startup de l’Université de Tokyo spécialisée dans l’analyse d’images et le traitement du langage naturel, et ayant pour objectif de démocratiser l’IA, a utilisé le LLM Qwen d’Alibaba Cloud pour développer ses LLM en japonais. En s’appuyant sur l’architecture avancée et les capacités de formation d’Alibaba Cloud, Lightblue a pu améliorer ses solutions pour les langues d’Asie de l’Est. La startup a également utilisé d’autres solutions d’Alibaba Cloud, comme Elastic Compute Service, Server Load Balancer et Object Storage Service, qui offrent des services cloud sécurisés et performants.

En Malaisie, Pictureworks, un fournisseur majeur de solutions d’imagerie, a exploité les technologies cloud et IA d’Alibaba Cloud pour transformer la capture d’images haute résolution avec davantage de flexibilité et de qualité. Cette collaboration a été déployée avec succès dans sept attractions touristiques majeures en Asie, avec d’autres projets en cours. Grâce aux technologies robustes et sécurisées d’Alibaba Cloud, Pictureworks a produit plus de 150 000 photos dans un parc à thème primé à Hong Kong. Les solutions proposées par Alibaba Cloud incluent sa plateforme d’intelligence artificielle (PAI), Function Compute et Object Storage Service (OSS). La PAI, conçue pour rationaliser le cycle de vie du machine learning, permet à Pictureworks d’ajuster rapidement ses modèles IA dans des délais restreints.

Transformer l’expérience de voyage avec une réduction significative des coûts

À Singapour, Atlas, un fournisseur de technologies pour le voyage B2B, a utilisé l’infrastructure d’Alibaba Cloud et ses avancées en IA pour répondre aux besoins d’agences de voyages et de compagnies aériennes low-cost à travers le monde. En s’appuyant sur le LLM Qwen et la plateforme Model Studio d’Alibaba Cloud, Atlas a déployé un chatbot numérique offrant une assistance client 24/7, capable de répondre efficacement aux demandes de ses partenaires sur les processus de réservation et les options de paiement. Depuis le début de sa collaboration avec Alibaba Cloud en 2021, Atlas a réduit ses coûts opérationnels de 45 %. Ce partenariat a permis à Atlas de passer d’une startup basée à Singapour à un acteur majeur de l’industrie, transformant le marché des vols low-cost avec sa plateforme innovante.

Renforcer les interactions client pour les soins de beauté

En Chine, Drunk Elephant, une marque de soins acquise par Shiseido en 2019, a utilisé le modèle Qwen-max d’Alibaba Cloud pour lancer un chatbot baptisé DRUNKGPT, conçu pour améliorer les interactions avec les clients. Cet assistant IA, disponible 24/7, répond aux questions des consommateurs sur les recommandations de produits et les conseils de soins, avec des réponses personnalisées et nuancées. Pour optimiser sa précision, DRUNKGPT a été formé sur la base de connaissances internes de la marque et amélioré grâce à plusieurs services d’IA d’Alibaba Cloud, incluant le fine-tuning supervisé, la génération augmentée de récupération (RAG), le rappel vectoriel et un cadre multi-agents.

Un assistant nutritionnel intelligent pour des conseils personnalisés

Haleon China, une entreprise leader dans le domaine de la santé grand public, utilise le LLM Qwen d’Alibaba Cloud et la technologie RAG pour lancer une solution spécialisée d’assistant nutritionnel basé sur l’IA, appelée iNutrition et destinée à ses consommateurs chinois. Cet expert alimenté par l’IA interprète avec précision les demandes des consommateurs et fournit des recommandations nutritionnelles pertinentes. Cette solution résulte de l’intégration des solides capacités de Qwen et de l’importante base de connaissances internes en nutrition de Haleon.