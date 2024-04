Alibaba Cloud et World Squash signent un accord pour un sport plus responsable

avril 2024 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, a signé un protocole d’accord avec la World Squash Federation (WSF). L’objectif de cet accord est de développer ce sport et de promouvoir des pratiques sportives plus respectueuses de l’environnement.