Alibaba Cloud et Olympic Broadcasting Services lancent OBS Cloud 3.0, alimenté par l’IA pour Paris 2024

juillet 2024 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, et Olympic Broadcasting Services (OBS) annoncent le lancement d’OBS Cloud 3.0 pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Grâce à une combinaison de technologies cloud optimisées par l’IA, OBS Cloud 3.0 rend le travail des détenteurs de droits médias (MRHs) plus facile et plus efficace.

Pour Paris 2024, OBS Cloud 3.0 servira d’infrastructure de base soutenant plusieurs fonctions critiques, en utilisant pleinement les avantages des technologies cloud, notamment l’évolutivité opérationnelle et la rentabilité, une durabilité améliorée avec de meilleures capacités de travail à distance, une collaboration efficace en temps réel, et plus encore.

Dans le cadre d’OBS Cloud 3.0, OBS Live Cloud devient la principale méthode de distribution à distance pour les détenteurs de droits médias (MRHs) pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, prenant le relais du satellite qui avait été lancé lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Pour Paris 2024, les deux tiers des services à distance réservés utilisent OBS Live Cloud, dont 2 diffuseurs en UHD (Ultra Haute Définition). 379 flux vidéo (11 UHD, 368 HD) et 100 flux audio seront transmis via Live Cloud. Avec les avantages d’une faible latence et d’une grande résilience, la transmission de contenu via le cloud a surpassé les autres méthodes de distribution en termes d’évolutivité, de flexibilité et de coût, tout en augmentant la stabilité et l’agilité de la diffusion mondiale du plus grand événement sportif.

Lancé lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec un diffuseur UHD, OBS Live Cloud a été proposé comme service standard pour la première fois lors des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 avec 22 diffuseurs abonnés. Avant cette avancée technologique, les diffuseurs devaient s’appuyer sur des circuits optiques de télécommunication internationaux dédiés et plus coûteux, et consacrer un temps considérable à la mise en place de l’équipement, afin d’envoyer des séquences en direct à l’autre bout du monde vers leur pays d’origine.

Un record de 11 000 heures de contenu olympique disponible via Content+ sur le cloud - Content+, la plateforme de diffusion de contenu d’OBS, reste hébergée sur Alibaba Cloud. Elle permet de simplifier les flux de travail de production à distance et assure une diffusion transparente du contenu, y compris les sessions en direct, les interviews d’athlètes, les séquences en coulisses et le contenu des médias sociaux. Pour Paris 2024, OBS produira plus de 11 000 heures de contenu, soit une augmentation de 15 % par rapport à Tokyo 2020. L’approche rationalisée de ce portail basé sur le cloud simplifie les flux de travail de la production à distance et garantit une livraison de contenu sans interruption pendant les Jeux.

Les nouvelles fonctionnalités de Content+ permettent aux détenteurs de droits sur les médias de créer leurs propres temps forts de n’importe quel endroit dans le monde et dans des délais beaucoup plus courts. Le contenu peut être téléchargé en trois résolutions différentes, ce qui facilite l’utilisation linéaire, numérique et/ou sociale. Offrant aux détenteurs de droits l’accès à tous les contenus des Jeux produit par OBS, Content+ fournira pour la première fois du contenu en UHD grâce à l’infrastructure mondiale d’Alibaba Cloud. Cela permet aux diffuseurs de produire un contenu encore plus attrayant et raffiné, avec de nouvelles fonctionnalités telles que la compatibilité avec les écrans verticaux pour un visionnage optimal sur les appareils mobiles ou autres.

Des systèmes de rediffusion améliorés par l’IA pour une meilleure expérience de visionnage - Pendant Paris 2024, les systèmes de rediffusion multicaméras OBS fourniront des rediffusions au ralenti des performances sportives, permettant aux fans les plus assidus d’accéder à des informations détaillées pour une analyse plus approfondie des mouvements. Tous les systèmes de retransmission multicaméras utilisés pour Paris 2024 seront fournis par Alibaba Cloud. Il s’agit de 17 systèmes répartis sur 14 sites et couvrant 21 sports et disciplines, dont le rugby à sept, le badminton, l’athlétisme, le basket-ball, le beach-volley, le tennis de table, la lutte, le tennis, le judo, la casse, le BMX freestyle et le skate-board. Les séquences seront envoyées dans le cloud, où les capacités informatiques d’Alibaba Cloud basées sur l’IA permettront une reconstruction spatiale en direct et un rendu 3D en temps réel, avant que les moments choisis ne soient partagés sous forme de rediffusion par le biais de flux en direct ou non. La reconstruction transparente des moments les plus excitants ne prend que quelques secondes pour être préparée dans le cloud et intégrée dans la couverture en direct.

Alibaba Cloud et OBS sont devenus partenaires olympiques mondiaux en janvier 2017, et ont lancé OBS Cloud en 2018. Alibaba Cloud a soutenu Tokyo 2020 en tant que premiers Jeux olympiques à être diffusés via le cloud et travaille depuis avec OBS pour aider à maintenir les normes de diffusion olympique les plus élevées grâce à ses technologies cloud éprouvées.