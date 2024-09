Alibaba Cloud collabore avec Nvidia, XPENG, miHoYo, Atlas, Codium, UNESCO-ICHEI

septembre 2024 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, annonce que son grand modèle fondamental propriétaire Tongyi a attiré plus de 300 000 clients sur sa plateforme d’IA générative Model Studio, contre 90 000 en mai dernier. En s’appuyant sur son grand modèle Tongyi et une infrastructure cloud évolutive, Alibaba Cloud permet aux entreprises des secteurs de l’automobile, du jeu vidéo, du voyage et des technologies de proposer des expériences client améliorées et de développer des solutions innovantes.

Grâce à cette collaboration, le portefeuille de grands modèles de langage Qwen, propriété d’Alibaba Cloud - notamment le modèle de langage Qwen2-7B et le modèle de langage de vision Qwen2-VL - a été intégré de manière transparente à la plate-forme NVIDIA DRIVE AGX Orin™ pour les véhicules autonomes. De plus, la technologie d’accélération des modèles de NVIDIA a considérablement réduit les coûts de calcul et minimisé la latence dans les tâches complexes de traitement en temps réel des modèles d’Alibaba Cloud. Cela garantit une expérience intelligente, fluide et ininterrompue pour les conducteurs et les passagers.

Le constructeur chinois de véhicules électriques XPENG collabore avec Alibaba Cloud pour redéfinir l’expérience du cockpit intelligent. En utilisant les modèles de langage Qwen, XPENG a amélioré son assistant vocal pour offrir des dialogues naturels et intuitifs avec les conducteurs et les passagers, rendant l’expérience utilisateur plus fluide.

Alibaba Cloud a fourni son infrastructure à miHoYo pour le lancement de son jeu Zenless Zone Zero, un nouveau jeu de rôle qui a enregistré près de 50 millions de pré inscriptions avant son lancement. Alibaba Cloud a permis à miHoYo de surmonter les défis liés à la gestion des charges de serveur élevées, garantissant une expérience de jeu sans faille pour des millions de joueurs.

Atlas, un fournisseur de technologies de voyage, et Codium, une entreprise de solutions numériques, utilisent les technologies d’Alibaba Cloud pour proposer des services cloud accessibles et des solutions de pointe à leurs clients en Asie du Sud-Est, tout en améliorant l’écosystème du marché cloud en Thaïlande.

Alibaba Cloud a annoncé un partenariat avec le Centre International pour l’Innovation dans l’Enseignement Supérieur de l’UNESCO (UNESCO-ICHEI), visant à promouvoir l’IA générative dans les établissements d’enseignement supérieur grâce à des initiatives de formation numérique. Ce partenariat se concentre sur un programme de micro-certification en ligne sur l’IA générative et le cloud computing, visant à former environ 12 000 éducateurs et étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur d’ici 2025.