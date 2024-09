Alexis de Calan, Memority : Le sujet des identités numériques est un enjeu de cybersécurité et une véritable proposition de valeur pour les métiers !

septembre 2024 par Marc Jacob

Pour sa seconde participation aux Assises de la Cybersécurité, Memority présentera Identity Factory et les principaux éléments de sa roadmap. Pour étayer sa présentation, elle proposera lors de sa conférence un retour d’expérience d’un projet d’envergure mené par un de ses clients issu d’une grande banque française. Alexis de Calan, Directeur marketing et commercial de Memority considère que le sujet des identités numériques est un enjeu de cybersécurité et une véritable proposition de valeur pour les métiers !

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Alexis de Calan : À l’occasion des Assises 2024, nous présenterons notre Identity Factory et les principaux éléments de notre roadmap. Cela nous permettra d’échanger avec nos clients sur leurs enjeux autour de l’identité numérique et de la protection des accès aux applications et aux services numériques, mais également de partager quelques retours d’expérience.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Alexis de Calan : Pour notre deuxième participation, nous avons la chance de partager le retour d’expérience sur l’utilisation de Memority dans le cadre d’un projet d’envergure réalisé avec les grandes banques françaises : « b.connect ». Il s’agit d’un service d’authentification mass market destiné au secteur privé lancé par 5 grandes banques françaises. Il vise à révolutionner l’authentification des utilisateurs sur les espaces digitaux en leur apportant la sécurité, la performance, une extrême fluidité de parcours et un taux de conversion accru. « b.connect », basé sur la plateforme Memority, cible plus de 40 millions de français et des milliers de sites marchands. Le dispositif permet le sign-up, le sign-in et propose un parcours d’achat encore plus fluide grâce au lien entre le check-in et le check-out.

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Alexis de Calan : La gestion des identités numériques et la protection des accès sont des axes forts pour répondre à NIS2. 85% des attaques touchant directement ou indirectement aux identités numériques, nous nous positionnons en plein cœur de cette réglementation. Notre approche globale s’impose comme un véritable accélérateur pour nos clients, tout en apportant beaucoup de valeur aux métiers, qui utilisent massivement les identités numériques dans le cadre de leurs produits et services.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Alexis de Calan : Notre roadmap s’articule autour de 4 axes majeurs. Tout d’abord, l’expérience utilisateur que nous faisons évoluer pour encore plus fluidifier les usages. Ensuite, la sécurité, avec une ambition de qualification SecNumCloud d’ici 2026. Nous travaillons également sur les données liées aux identités et aux accès pour proposer de nouvelles offres comme l’ITDR ou le CIEM. Enfin, nous lançons de nombreux chantiers autour de l’IA, qui bouleversera complètement l’approche traditionnelle de la gestion des accès et des identités.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Alexis de Calan : Nous allons poursuivre notre croissance avec un objectif de finir l’année avec 80 collaborateurs. Nous visons 120 personnes d’ici fin 2025. Cela va nous permettre d’accélérer sur les chantiers de notre roadmap tout en amorçant notre développement à l’international. Nous serons présents dans les grands événements français et européens, avec nos équipes et nos partenaires.

Memority est disponible sur S3NS depuis fin 2023. Thales ambitionne d’obtenir la qualification SecNumCloud dans le courant de l’année 2025, ce qui nous permettra de proposer Memority sur un cloud de confiance français. De plus, cela nous permettra de démarrer notre propre démarche avec l’ANSSI afin d’obtenir notre propre qualification au niveau SaaS tout en répliquant le modèle à l’échelle européenne.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Alexis de Calan : Prenez en main le sujet des identités numériques : c’est un enjeu de cybersécurité et une véritable proposition de valeur pour les métiers !

