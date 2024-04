Alexandre Vallin nommé au poste de Managing Director chez Globant France

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Auparavant VP Global Sales chez Pentalog, la société française de conseil IT ayant rejoint Globant en mai 2023, il a suivi de près cette intégration pour assurer le bon développement de la présence et des services de Globant en France.

Après plusieurs aventures entrepreneuriales, dont la création de sa première entreprise à l’âge de 21 ans, Alexandre fonde Soluti en octobre 2013, qui deviendra l’Agence d’Innovation Digitale du groupe Pentalog en juin 2019.

Ses 20 années d’expérience dans le digital, la tech et l’innovation, ainsi que son expertise dans les solutions de motivation et de management innovantes font de lui la personne idéale pour porter et faire grandir la vision stratégique de Globant en France.

Globant a établi sa présence en France avec l’objectif de fournir des services adaptés aux besoins et aux préférences locales. Adoptant une approche centrée sur l’IA, Globant collabore avec des marques internationales de premier plan telles que Google, Disney, Fifa, Santander, Nissan, entre autres. Avec plus de deux décennies de prouesses technologiques, Globant remodèle les industries et révolutionne l’expérience client sur le marché français.

Outre ses ambitions stratégiques, Alexandre Vallin affirme tenir avant tout à « cultiver non seulement la motivation de chacun, mais également porter une vision commune du groupe vers les nouveaux défis palpitants qu’offre le monde de la tech aujourd’hui ”.

Dans le cadre de ses fonctions, Alexandre prend notamment la direction de la stratégie et des opérations France de Globant en mettant principalement l’accent sur l’innovation, le développement et la culture d’entreprise.