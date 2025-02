Alex Mosher, promu Président d’Armis, the Cyber Exposure Management & Security company

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Armis, entreprise de cybersécurité valorisée à 4,2 milliards de dollars, poursuit sa croissance record et active une nouvelle stratégie intégrée pour optimiser la commercialisation et la distribution de son offre. Durant sa conférence Accelerate au Mexique, Armis, the Cyber Exposure Management & Security company a annoncé la promotion d’Alex Mosher au poste de Président, à effet immédiat.

Dans le cadre de son programme d’entreprise quinquennal, Armis se prépare à une introduction en bourse et renforce son développement en tant qu’entreprise de cybersécurité multigénérationnelle fondée sur un modèle de croissance et d’innovation durable. En qualité de nouveau Président, M. Mosher prendra la direction des fonctions unifiées Go-to-Market (GTM) et poursuivra la transformation de l’entreprise afin de soutenir et d’accélérer sa croissance dynamique.

« Depuis son arrivée chez Armis, Alex a su démontrer sa capacité à délivrer des résultats et à exceller. Il a été un collègue, un partenaire et un leader exceptionnel. Il possède un talent unique pour fédérer les équipes GTM et les guider vers la performance collective », déclare Yevgeny Dibrov, co-founder et CEO d’Armis. « Ses succès en tant qu’ancien Chief Revenue Officier sont nombreux et j’ai hâte de le voir évoluer dans ce nouveau rôle stratégique, étendu et ambitieux. »

Alex Mosher continuera à reporter directement à Yevgeny Dibrov, CEO et co-Founder d’Armis, mais assumera désormais un rôle étendu englobant toutes les fonctions avant-vente et après-vente ainsi que les opérations et les fonctions de support, tout en collaborant avec les équipes marketing, juridiques et financières concernées.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Mosher se focalisera sur l’accélération de la croissance, le développement de modèles de partenariat performants, le renforcement de la relation clients, l’optimisation des taux de rétention, ainsi que la maximisation de l’efficacité opérationnelle et des revenus à grande échelle. En étroite collaboration avec l’équipe de direction, il contribuera à renforcer la croissance d’Armis, accélérant sa prise de parts de marché et optimisant sa rentabilité et ses marges.

« Armis est à l’avant-garde de l’innovation en matière de cybersécurité. Notre plateforme garantit chaque jour la sécurité de milliers d’entités à travers le monde. Nous sommes le leader incontesté en matière de gestion unifiée de l’exposition aux cybermenaces », poursuit Alex Mosher, Président d’Armis. « Il est essentiel d’adopter une approche Go-To-Market unifiée, couvrant l’ensemble du parcours clients. Je suis impatient de garantir à nos clients une protection optimale tout en veillant à ce que notre entreprise puisse continuer à honorer sa promesse en tant qu’acteur de cybersécurité multigénérationnel. »

Alex Mosher est un véritable vétéran de la cybersécurité, fort de 20 ans d’expérience, et récompensé pour son excellence dans des rôles stratégiques de Go-To-Market. Avant de rejoindre Armis, il a collaboré avec de grandes entreprises mondiales, dont MobileIron, CA Technologies et EMtec Inc.

Armis est un acteur de premier plan en matière de gestion de la cyber-exposition et plus largement du domaine de la cybersécurité, adressant les besoins en sécurité des systèmes cyber-physiques (CPS), technologies opérationnelles (OT), systèmes de contrôle industriel (ICS), services de détection managés (MDS), la gestion de la surface d’attaque des actifs numériques (CAASM), l’Internet des objets médicaux (IoMT), l’IOT ou encore la gestion des vulnérabilités et l’identification et l’atténuation des risques. Armis veille à ce que les entreprises visualisent, préservent et gèrent en continu la totalité de leurs actifs critiques - de l’infrastructure on-premise au cloud.

Récemment inscrite sur la liste 2024 Best in Business d’Inc., Armis a dépassé les 200 millions de dollars d’ARR et a été valorisée à 4,2 milliards de dollars.