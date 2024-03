AlertFusion et CoBuilder annoncent la disponibilité de la plateforme AlertFusion

mars 2024 par Marc Jacob

Jayanth VARMA, CEO et fondateur de la startup AlertFusion, fondée au Royaume-Uni en 2019, et son représentant pour la région EMEA, Jean-Michel GUILLOU, Vice-President Business Development de CoBuilder annoncent la disponibilité de la plateforme AlertFusion, disponible dès maintenant en marque blanche.

Cette plateforme SaaS (Software as a Service) fournit une gestion automatisée des alertes précieuse au quotidien des équipes pilotant les datacenters d’entreprise ou de colocation, les centres opérationnels de sécurité (SOC), les infrastructures cloud et les services de sécurité managés (CSP & MSSP).

Tandis que l’approche DevSecOps réduit les silos entre concepteurs et exploitants de services IT, l’outillage doit s’adapter ; AlertFusion permet d’aller plus loin dans la gestion d’événements IT et sécurité, tout en construisant un socle de connaissances partageable entre professionnels.

La plateforme AlertFusion consolide les logs, corrèle les événements et transforme les notifications brutes en alertes exploitables. Elle procure une vue d’ensemble unifiée des alertes et facilite la prise de décision des administrateurs dorénavant orientés vers la résolution d’incidents critiques en priorité.