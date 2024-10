Alerte NoCode Summit 2024 : Jean-Marc Jancovici, Associé Carbone 4 et Président The Shift Project Discussion avec Charlie Perreau, le jeudi 17 octobre – 9h – Master Stage – Station F

par Marc Jacob

Engagé en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, en particulier dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il milite notamment pour la taxe carbone et la production d’énergie nucléaire. S’intéressant au réchauffement climatique dans le courant des années 1990, il développe l’idée de « bilan carbone » à destination des entreprises. Idée qu’il a développée pour l’Ademe et qui, aujourd’hui, l’une des deux seules méthodes existantes avec le GreenHouse Gas Protocol aux États-Unis.

Il cofonde en 2007 avec Alain Grandjean Carbone 4, un cabinet de conseil qui vend des bilans carbone aux entreprises, ainsi que le think tank The Shift Project en 2010. Depuis 2008, il est enseignant vacataire à l’École nationale supérieure des mines de Paris. Dans les années 2010, il se fait surtout connaître par ses conférences de sensibilisation et de vulgarisation sur les thèmes du réchauffement climatique et de l’énergie. En 2018, il devient membre du Haut Conseil pour le climat auprès du Premier ministre. Publiée en 2021, sa bande dessinée Le Monde sans fin, coécrite et dessinée par Christophe Blain, est un grand succès de librairie tant en France qu’à l’international.

Rappel : conférence de presse d’inauguration le mercredi 16 octobre à 10h50

Le NoCode Summit en quelques chiffres

2 jours d’événements intenses

Plus de 2 500 participants

Venant de de plus de 50 pays

Plus de 100 sessions

Plus de 200 intervenants, sur des formats différents : panels de discussion, conférences plénières, études de cas pratiques, ateliers, masterclasses, fireside chats et démos.

À propos du SFPN

Le Syndicat Français des Professionnels du NoCode (SFPN), fondé en 2021, réunit les acteurs de la filière autour de 5 collèges représentatifs (freelances, organismes de formation, agences, éditeurs de solutions NoCode, international) pour les représenter. Il a pour objectifs de fédérer les professionnel·le·s du NoCode en France, d’identifier des causes communes et de coordonner des actions groupées. Pour ce faire, il a lancé en 2022 le premier rendez-vous international dédié à ce sujet : le NoCode Summit à Paris.

En 2024, la mise en place de délégations régionales chargées notamment de la coordination des étapes du NoCode en région, assurent un rayonnement local sur l’ensemble du territoire.

