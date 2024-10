Alerte CNIL : Protégez vos données sensibles avec des solutions on-premise

octobre 2024 par Marc Lenoble, Key Account Manager, Public Sector chez Synology

La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a récemment exprimé ses préoccupations concernant les négociations européennes sur l’EUCS, le futur référentiel européen de cybersécurité pour les fournisseurs de Cloud. Le 19 juillet, l’autorité de protection des données préconisait la réintroduction des critères d’immunité aux lois extraterritoriales, une mesure qui exclurait de fait les trois leaders américains du secteur : AWS, Azure et Google Cloud.

La CNIL s’alarme du projet européen de certification du cloud appelé EUCS. En effet, les futures exigences techniques de cybersécurité pour le Cloud ne permettrait pas d’empêcher des autorités étrangères d’accéder aux données sensibles des Français et européens telles que les données des ministères ou les datas de santé. À terme, les fournisseurs de cloud qui traiteraient ou stockeraient ce type de données devront être estampillés EUCS.

Pour les entreprises et organisations qui traitent ces données sensibles, les préoccupations de la CNIL soulignent l’importance de choisir des fournisseurs de cloud qui offrent des garanties solides en matière de protection des données.

« La question de la souveraineté des données est devenue cruciale pour de nombreuses entreprises et organisations. Les solutions de Cloud public, bien que pratiques et souvent économiques, peuvent exposer les données à des risques liés aux lois extraterritoriales et aux accès non autorisés par des autorités étrangères. En revanche, les solutions on-premise permettent aux entreprises de garder un contrôle total sur leurs données, en les stockant localement et en évitant ces risques. Passer à une solution on-premise peut donc être une stratégie efficace pour conserver la souveraineté des données et garantir une protection optimale contre les menaces informatiques. Par ailleurs, faut-il passer d’une solution de cloud public à une solution on-premise pour conserver la souveraineté de ses données. », précise Marc Lenoble, Key Account Manager, Public Sector chez Synology.