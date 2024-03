Aleph-Networks lance la solution « Aleph Alert »

mars 2024 par Marc Jacob

Aleph-Networks, solution légale en Europe de recherche de fuites de données OSINT et lauréate du programme gouvernemental France 2030, annonce le lancement sur le marché français et européen de sa solution de veille en temps réel des fuites de datas confidentielles. Baptisée « Aleph Alert », cette solution qui n’existait pas encore sur le marché, devrait largement répondre aux besoins de toutes les entreprises (ETI, PME mais aussi TPE) exposées aux cyberattaques.

Permettre aux entreprises victimes de cyberattaques de réagir quasi en temps réel

Alors qu’il faut en moyenne 201 jours à une entreprise pour découvrir qu’elle a été victime d’une

cyberattaque et qu’en 2023, plus de la moitié des entreprises ont subi une cyberattaque ou un incident

cyber, entraînant une interruption d’accès à leurs données (+600% de cyberattaques constatées depuis

la pandémie), les entreprises sont plus que jamais mises sous pression. Or, en cas de cyberattaque, le

temps joue contre elles et chaque minute perdue peut faire basculer une entreprise dans de graves

difficultés. Elles doivent donc s’assurer en continu que leurs actifs stratégiques sont bien protégés et ne

tombent pas aux mains de personnes mal attentionnées. Il en va de même pour leurs prestataires TIC

qui eux aussi devront respecter la mise en vigueur de 2 nouvelles normes à partir de 2024 à savoir

DORA et NIS2, sous peine de s’exposer à des sanctions pénales et financières pouvant mettre

sévèrement à mal l’entreprise (pouvant aller de 7 à 10M€ ou de 1,4 à 2% du CA total).

Comment anticiper et limiter les dégâts des cyberattaques ?

Via sa nouvelle solution « Aleph Alert », Aleph s’adresse aux PME, ETI, Tiers de confiance concernés

par #NIS2 et #DORA, que ce soit les départements de Cyber, Veille, Sûreté, Achats, Communication et

Compliance quand il s’agit de grands groupes mais aussi aux administrations publiques également

concernées par NIS2.

Grâce à cette technologie brevetée, conçue et hébergée en France, conforme au cadre légal français

et aux dernières obligations européennes, Aleph propose une solution simple de surveillance des

données confidentielles d’une entreprise, 24h/24, 7j/7. L’expert de la cybersurveillance des clear, deep

et dark webs fournit un dashboard de monitoring des fuites de données et des risques associés. Cet

outil très précieux pour les services tech et financiers des entreprises doit leur permettre de réagir en

temps réel aux cyberattaques pouvant nuire gravement à l’entreprise.

Les différents cas d’usages d’Aleph Alert :

• être alerté dès la détection d’une fuite de donnée

• identifier son exposition cyber

• protéger ses dirigeants et membre du board

• anticiper une future attaque cybe