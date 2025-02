Aleph-Networks annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Aleph-Networks annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros, marquée par l’entrée au capital d’AG2R LA MONDIALE, via son fonds d’investissement dédié à l’innovation, et d’Accurafy4. Cette opération propulse Aleph-Networks au rang d’acteur incontournable de la cybersécurité sur le Deep et Dark Web en Europe.

En 2023, plus de 22 milliards d’enregistrements de données ont été exposés, souvent par des failles non détectées. Aleph Networks se positionne comme un bouclier essentiel, permettant aux entreprises de réagir en quasi temps réel, réduisant ainsi les conséquences désastreuses des cyberattaques.

Une technologie souveraine et différenciée

Depuis sa création en 2012 par Nicolas Hernandez, Céline Haéri et Antoine Bonamour, Aleph-Networks s’est distinguée par ses solutions innovantes, souveraines et conformes au cadre réglementaire européen.

Ses outils phares, Aleph Search et Aleph Alert, offrent une combinaison unique de fonctionnalités, incluant :

Détection avancée des données critiques sur les Clear, Deep et Dark Webs, avec traçabilité et métadonnées associées.

Alertes en temps réel, permettant une anticipation proactive des cybermenaces.

Cartographie et analyse approfondie de l’écosystème de données exposées, essentielles pour les grandes entreprises comme les PME.

Scalabilité éprouvée, assurant une gestion efficace de millions de requêtes tout en maintenant des coûts compétitifs.

Une réponse stratégique aux normes DORA et NIS2

Alors que les réglementations européennes DORA et NIS2 imposent de nouvelles obligations en matière de cybersécurité, Aleph-Networks s’impose comme la solution de référence. Les entreprises doivent désormais surveiller leurs données sensibles présentes en dehors de leurs systèmes d’information, sous peine de lourdes sanctions financières et pénales (jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du CA global).

Les solutions d’Aleph permettent aux organisations de se conformer efficacement à ces nouvelles exigences.

Une vision soutenue par des investisseurs stratégiques

Cette levée de fonds de 2 millions d’euros, dont 1 million en equity, renforce la position d’Aleph-Networks sur le marché européen. Les investisseurs Accurafy4 et AG2R LA MONDIALE, reconnus pour leur expertise dans le soutien opérationnel et stratégique, apportent des ressources essentielles pour :

Accélérer le développement commercial, notamment sur le marché BtoB.

Renforcer les équipes et structurer l’entreprise pour répondre à une demande croissante.

Préparer une Série A, prévue dans les 12 à 24 mois, pour consolider sa scalabilité et sa présence internationale.

Dans le cadre de cette opération, Victor Raffour a été nommé Directeur Général, et Marc-Antoine Ledieu, avocat, a rejoint le comité stratégique en tant que membre indépendant.

Ciblant en priorité la France, le Benelux et la Suisse, Aleph-Networks vise, à moyen-terme, à étendre ses activités à l’Allemagne et aux pays nordiques, tout en explorant des opportunités à long terme aux États-Unis. Ce plan d’expansion s’appuie sur une forte croissance et une capacité unique à répondre aux besoins des grandes entreprises, ETI et PME, souvent exposées à des risques élevés faute de protections adaptées.

Avec un marché en pleine effervescence et des réglementations harmonisées, Aleph-Networks capitalise sur une technologie éprouvée et une stratégie visionnaire pour devenir un acteur de référence dans la cybersécurité européenne.