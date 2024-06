Alcatel-Lucent Enterprise lance le plugin OmniSwitch pour Genetec

juin 2024 par Marc Jacob

La gamme Alcatel-Lucent Enterprise OmniSwitch est conçue pour répondre à la demande de solutions de commutation de grande capacité et pour gérer le volume croissant de données résultant d’environnements professionnels de plus en plus numérisés. Le plugin OmniSwitch d’ALE pour Genetec offre une sécurité renforcée aux organisations qui exploitent des réseaux de vidéosurveillance critiques. Il permet aux équipes opérationnelles de dépanner et de résoudre rapidement et à distance les problèmes courants liés aux caméras. Ceci s’effectue directement depuis le VMS Genetec Security Center, par exemple en réinitialisant les appareils défaillants. Grâce au plugin, les entreprises peuvent optimiser leurs coûts et leurs ressources en gérant et en résolvant elles-mêmes les problèmes liés aux dispositifs de surveillance, sans avoir à recourir aux visites coûteuses de tiers sur site.

Les avantages du plugin OmniSwitch d’ALE pour Genetec sont les suivants :

Visibilité de l’état de la caméra : supervision simplifiée de l’ensemble du système et gestion des commutateurs via l’interface unifiée Genetec.

Dépannage efficace en un clic : réalisation de tests en un clic pour évaluer l’état de la caméra et lancer des réinitialisations en une seule fois, en plus de personnaliser la priorité Power over Ethernet (PoE) pour chaque caméra.

Récupération rapide des informations : affichage en temps réel des informations complètes sur le commutateur réseau, sur son état, son modèle, sa version, son adresse IP, son emplacement, sa consommation PoE et sa température sur une seule interface.

Facilité d’utilisation : les opérateurs vidéo peuvent procéder rapidement au dépannage initial, puis déléguer les tâches aux équipes opérationnelles, libérant ainsi les équipes informatiques qui peuvent désormais se concentrer sur leurs responsabilités stratégiques.

Renforcement de la cybersécurité : verrouillage des ports des caméras pour empêcher toute intrusion extérieure et renforcer la sécurité du réseau.