Alain Afflelou s’appuie sur Informatica pour améliorer et garantir la confiance dans les données au sein de ses franchises internationales

août 2024 par Marc Jacob

Alain Afflelou a été fondé en France en 1972. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 1 400 magasins franchisés indépendants dans le monde entier, qui proposent des solutions de santé visuelle et auditive. Les principaux clients d’Afflelou sont ses franchisés, qui sont des commerçants autonomes, ce qui signifie que les définitions, l’organisation, les types et les formats de données varient considérablement d’une zone géographique à l’autre, faisant de la gouvernance des données un défi de taille. Afflelou s’est tourné vers Informatica pour développer une solution de gestion de données globale, basée sur le Cloud, dotée de solides capacités de gouvernance des données afin d’en garantir la qualité et la confidentialité.

« Les données sont l’un des atouts qui peuvent faire la différence dans le secteur de la franchise. Comme nous devons nous appuyer sur elles pour prendre des décisions importantes, il est crucial d’instaurer la confiance autour d’elles et d’y donner accès. Cela nous aide à fournir des services qui guident nos partenaires sur leur efficacité opérationnelle au quotidien », a déclaré Jean-Christophe Leboucher, Chief Data Officer chez Alain Afflelou. « Nous avions besoin d’une plate-forme de gestion des données capable de gouverner, d’assurer la qualité et de partager les données collectées dans le monde entier afin de créer une base fiable pour tous nos besoins en matière de stratégie, de conformité et de reporting. La plate-forme IDMC d’Informatica permet à nos données d’être utilisées dès aujourd’hui et de s’adapter à notre évolution future. »

« Alain Afflelou est un exemple fantastique de ce qui est possible lorsqu’une entreprise s’engage dans une transformation numérique et de la valeur accrue qui peut être obtenue à partir d’une plate-forme moderne de gestion des données dans le Cloud », a déclaré Emilio Valdés, Senior VP, EMEA and LATAM Sales chez Informatica. « Des données holistiques, fiables, gouvernées et partagées peuvent apporter des avantages significatifs à toute entreprise, mais Afflelou prouve cet impact à grande échelle, sur des milliers de sites. »