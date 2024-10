Akerva et akkanto lancent une offre de formation en gestion de crise cybersécurité

octobre 2024 par Marc Jacob

Akerva, cabinet de conseil expert en cybersécurité, et akkanto, spécialiste de la gestion de la communication de crise, s’associent pour lancer une offre de formation à la gestion de crise cybersécurité. Cette formation, à destination des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, répond à une demande croissante du marché, face à l’augmentation des cyberattaques et des enjeux de protection des données sensibles.

Les cybermenaces évoluent à une vitesse sans précédent, avec des attaques de plus en plus sophistiquées et destructrices touchant désormais tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés. Face à ces risques, la capacité à réagir rapidement et efficacement à ces crises devient essentielle.

Fort de ce constat, Akerva et akkanto ont conçu une offre unique qui combine leurs expertises en cybersécurité et en gestion de la réputation, afin de permettre aux entreprises de se préparer de manière optimale.

L’offre de formation Cyber x Réputation proposée par Akerva et akkanto repose sur un format immersif et interactif d’une demi-journée, accessible à toutes les entreprises, avec une formule packagée comprenant 3 étapes complémentaires.

Étape 1 – La théorie – formation de 1h15 : les participants acquièrent les fondamentaux de la gestion de la réputation, de la maîtrise du risque cyber, des procédures de gestion de crise, ainsi que des bonnes pratiques de protection des Systèmes d’Information.

Étape 2 – La pratique – durant 2h30 : un exercice de gestion de crise immersif, grandeur nature est organisé, simulant une cyberattaque et ses impacts sur la réputation. Les participants sont confrontés à des décisions en temps réel, les obligeant à réagir sous pression tout en coordonnant les actions techniques et de communication.

Étape 3 – Le débriefing – 15 mn : à la fin de la simulation, une session de retour d’expérience est organisée pour analyser les décisions prises, identifier les points d’amélioration et partager des conseils pratiques pour une gestion de crise plus efficace à l’avenir.

Chaque session est personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, et permet aux participants de renforcer leur capacité à réagir efficacement face aux scénarios les plus probables.

Les formations proposées par Akerva et akkanto ont déjà été dispensées auprès de plusieurs entreprises en France. Celles-ci témoignent de l’utilité de ces sessions pour améliorer leur capacité à anticiper et gérer efficacement les crises cyber. L’approche alliant technicité et communication, ainsi que l’immersion dans des scénarios réalistes, est particulièrement appréciée des Directions Générales et Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information.

Cette formation est éligible au Compte Formation, et donne lieu à un certificat.