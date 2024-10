Akamai stellt nativen Konnektor zur Analyse von API-Traffic bereit

Oktober 2024 von Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. hat heute einen neuen nativen Konnektor zur Verbindung von Akamai API Security und Akamai Connected Cloud vorgestellt. Diese Integration beschleunigt die Erkennung und den Schutz von APIs, indem Kunden ermöglicht wird, eine Kopie ihres Akamai Connected Cloud-Traffics zur Analyse und zum schnellen Unterbinden von Angriffen direkt an API Security zu senden.

Auch wenn sie normalerweise übersehen werden, sind Anwendungen überall zu finden und APIs spielen eine entscheidende Rolle bei der Vernetzung. Unternehmen müssen angemessen ausgestattet sein, um mit der digitalen Transformation Schritt zu halten und gleichzeitig die Sicherheit in einer Welt zu gewährleisten, in der APIs immer wichtiger werden.

Mit dem nativen Akamai-Konnektor haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre APIs zu erkennen und zu schützen, und können zugleich ihren Kunden mehrere wichtige Vorteile bieten, wie unter anderem:

● schnellere Amortisierung durch umgehende Zero-Touch-Bereitstellung

● geringere Gesamtbetriebskosten aufgrund des Wegfalls von Kosten für Implementierung, Wartungsaufwand, Netzwerke oder andere langfristige Zwecke

● schnelle Reaktion auf Angriffe mit direkter Blockierungsfunktion an der Akamai Edge

Zu den wichtigsten Vorteilen von API Security zählt der anbieterneutrale Ansatz, der die Integration von mehr als 40 Trafficquellen ermöglicht. Hierzu gehören Cloud-Umgebungen, API-Gateways, Web Application Firewalls und mehr. Unternehmen haben die Flexibilität, weiterhin ihre bevorzugten Technologien und Tools zu nutzen, während sie gleichzeitig von erweiterten API-Sicherheitsfunktionen profitieren. Akamai API Security lässt sich in verschiedene Trafficquellen integrieren und bietet so eine umfassende und zuverlässige Lösung zum Schutz von APIs vor ständig zunehmenden Cyberbedrohungen.

Der native Konnektor wird derzeit von über 100 Kunden von Akamai verwendet und analysiert über 300.000 APIs, die pro Monat über eine halbe Billion Anfragen generieren. Der Konnektor ist ab 1. Oktober 2024 allgemein verfügbar.