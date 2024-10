Akamai lance un connecteur natif dédié à l’analyse du trafic des API

octobre 2024 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. lance un nouveau connecteur natif qui relie Akamai API Security à Akamai Connected Cloud. Cette intégration simplifie et accélère la détection et la protection des API en permettant aux entreprises de partager directement une copie de leurs données de trafic Akamai Connected Cloud à API Security afin de les analyser et bloquer rapidement toute attaque.

Bien qu’elles soient généralement négligées, les applications sont partout et les API représentent la structure qui les relie entre elles. Il est nécessaire que les entreprises disposent d’outils fiables pour suivre le rythme de la transformation numérique, tout en garantissant une sécurité maximale dans un monde où les API jouent un rôle de plus en plus important.

Le connecteur natif d’Akamai offre aux entreprises une option simple pour détecter et protéger leurs API, ainsi que plusieurs avantages clés pour leurs clients, notamment :

• un retour sur investissement immédiat grâce à un déploiement simple et sans intervention,

• une réduction du coût total de possession sans frais de mise en œuvre, de maintenance, de mise en réseau ou autres coûts sur le long terme,

• une réponse rapide aux attaques grâce à sa fonction de blocage direct en bordure de l’Internet d’Akamai.

L’un des principaux atouts d’API Security est le fait qu’il soit agnostique lui permettant de s’intégrer à plus de 40 sources de trafic, des environnements cloud, aux passerelles d’API et aux pare-feux d’application Web. Les entreprises ont la possibilité de continuer à utiliser leurs technologies et leurs outils préférés, tout en bénéficiant des fonctionnalités avancées d’API Security. Capable de s’intégrer à diverses sources de trafic, Akamai API Security offre une solution complète et fiable pour protéger les API contre les cybermenaces en constante évolution.

Le connecteur natif est déjà utilisé par plus de 100 clients Akamai, analysant plus de 300 000 API qui génèrent plus d’un demi-billion de requêtes mensuelles.

Le connecteur sera proposé au public à partir du 1er octobre 2024.