Aitek annonce des partenariats stratégiques majeurs avec Lenovo ISG et Infoblox lors du Gitex Africa 2024

juin 2024 par Patrick LEBRETON

Aitek, distributeur à valeur ajoutée des solutions technologiques en Afrique, a marqué sa présence au Gitex Africa 2024 avec deux annonces majeures. Aitek a officialisé deux partenariats stratégiques de premier plan, notamment avec Lenovo ISG et Infoblox.

En plus de son rôle de distributeur de produits Lenovo dans le segment ordinateur, Aitek étend son engagement en devenant distributeur officiel de Lenovo Infrastructure Solutions, renforçant ainsi son partenariat avec la marque. Cette expansion vers l’infrastructure confirme l’engagement d’Aitek à fournir des solutions technologiques avancées à sa communauté de partenaires, aux institutions du secteur privé et public, ainsi qu’à toutes les entreprises du continent africain.

Lenovo Infrastructure Solutions Group se distingue par son approche centrée sur les expertises locales, ce qui lui permet de répondre efficacement aux besoins structurels découlant de la révolution technologique, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle. Ce partenariat permettra à Aitek d’offrir une gamme complète de solutions, incluant des systèmes hyperconvergés, des serveurs robustes et performants, des solutions de stockage de pointe, ainsi que des infrastructures cloud et hybrides, toutes adaptées aux spécificités du continent africain.

D’autre part, Aitek devient également distributeur officiel d’Infoblox en Afrique du centre et de l’ouest, élargissant ainsi son portfolio de solutions de cybersécurité. Infoblox est reconnue pour ses services de gestion et de contrôle des réseaux, incluant la gestion des adresses IP (IPAM), la résolution des noms de domaine (DNS) et les serveurs DHCP. Leurs solutions automatisent et sécurisent les réseaux, garantissant la disponibilité et la fiabilité des services réseau, tout en offrant des fonctionnalités avancées de détection et de prévention des menaces, ainsi que des outils de visibilité et de gestion pour les environnements cloud.

Ces partenariats stratégiques renforcent la position d’Aitek en tant que fournisseur de solutions de pointe en Afrique, soutenant ainsi son engagement à promouvoir le développement technologique du continent. L’équipe d’Aitek s’engage à déployer efficacement ces technologies, en accord avec notre mantra "L’Afrique, par l’Afrique, pour l’Afrique".