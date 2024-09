Airbus schließt die Übernahme von infodas

September 2024 von Marc Jacob

Angesichts der exponentiellen Zunahme von Cyber-Bedrohungen und der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung von Produkten und Systemen in der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtindustrie ist Cybersicherheit ein zentraler Bestandteil der Entwicklung von Airbus. In den vergangenen Jahren hat der Konzern seine Fähigkeiten und sein Fachwissen im Bereich Cybersicherheit kontinuierlich ausgebaut, um seine Produkte, seinen Betrieb, seine Kunden und sein Ökosystem bestmöglich zu schützen, auch im Hinblick auf wichtige militärische Programme wie das Future Combat Air System (FCAS).

Infodas beschäftigt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Köln unterhält das Unternehmen weitere Büros in Berlin, Bonn, Hamburg, München und Mainz. Es ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als IT-Sicherheitsdienstleister in den Bereichen Auditierung von Informationssystemen, Beratung und Penetrationstests zertifiziert. Die Secure Domain Transition (SDoT)-Security-Gateway-Produktfamilie von infodas ist für Geheimhaltungsgrade bis zur Stufe „Geheim“ zugelassen. Darüber hinaus sind die Produkte nach „Common Criteria (CC)“ zertifiziert und verfügen über weitere länderspezifische Zertifikate.