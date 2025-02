AI Summit Paris - Ampere Computing : construire une IA durable et accessible à tous

février 2025 par Ampere Computing

A l’occasion de l’AI Action Summit, Ampere Computing, un pionnier de la technologie pour les centres de données, souhaite rappeler son engagement pour construire une intelligence artificielle plus durable et à en démocratiser l’adoption par les entreprises, d’un point de vue environnemental et économique.

IA : démocratiser les capacités de calcul à grande échelle et durablement

Au vu de la forte croissance des charges de travail de l’intelligence artificielle dans le monde, la consommation d’électricité des centres de données devrait dépasser les 1000 térawattheures d’ici 2026. Cette demande d’électricité mondiale repousse les limites des infrastructures de calcul. Ces dernières requièrent désormais des solutions en mesure de surmonter la croissance de la consommation énergétique, les inefficacités de refroidissement et l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

En effet, les systèmes de refroidissement représentent jusqu’à 40 % de la consommation totale d’énergie d’un centre de données, qui eux-mêmes consomment actuellement 3 % de l’électricité mondiale. Ils ont ainsi un rôle critique à jouer dans l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Par ailleurs, ces défis peuvent entraver l’adoption de l’IA, en particulier dans les entreprises disposant de ressources limitées ou d’une infrastructure vieillissante. Ampere Computing entend jouer un rôle clé dans la démocratisation de l’IA, en proposant des processeurs innovants qui répondent aux défis de la consommation énergétique et des capacités de refroidissement des centres de données.

Combler les lacunes des infrastructures existantes

Les centres de données sont fondamentaux pour déployer l’intelligence artificielle. Pourtant, de nombreuses installations rencontrent des difficultés pour se conformer aux exigences des charges de travail modernes, comme l’IA. La plupart des anciens centres de données sont freiner part une infrastructure obsolète et des capacités de refroidissement limitées. Au contraire, , les installations modernes ont effectué une transition vers des systèmes avancés refroidis par air et par liquide, qui représentent des avantages considérables en matière de d’efficacité énergétique et de performance.

Contrairement aux concurrents qui conçoivent des produits adaptés aux récents systèmes de liquid-cooling et aux équipements modernes, Ampere Computing développe des processeurs qui fonctionnent sans discontinuité, quel que soit l’environnement. Ces technologies permettent aux organisations d’être plus résilientes et d’optimiser leurs performances, sans qu’elles subissent des frais de modernisation ou de refonte de leur l’infrastructure. Cette flexibilité rend accessible le traitement des charges de travail d’IA, et permet aux industries et aux zones géographiques à ressources limitées d’adopter des capacités de calcul adaptées à l’intelligence artificielle.

Se concentrer sur l’efficacité énergétique des technologies pour construire un avenir plus vert

La durabilité est = essentielle à l’adoption future de l’IA. Proposer des solutions qui visent à améliorer l’efficacité à la fois opérationnelle et énergétique des centres de données est primordiale. Cette approche aide les entreprises à répondre à la demande croissante de puissance de calcul et d’énergie tout en explorant des pratiques respectueuses de l’environnement.

Les processeurs d’Ampere sont conçus pour réduire la consommation d’énergie dans les centres de données et sont compatibles avec les systèmes refroidis par air. Par rapport aux CPU x86 traditionnels, les processeurs Ampere Altra® sont jusqu’à 2,5 fois plus économes en énergie pour les charges de travail natives du cloud. Cette efficacité énergétique réduit considérablement la surchauffe des centres de données et facilite leur refroidissement.

En se concentrant sur l’efficacité énergétique, Ampere permet aux industries de réduire les coûts et de déployer des technologies avancées dans la mesure de leurs ressources existantes, favorisant une approche plus inclusive de l’adoption de l’IA. Les organisations peuvent ainsi moderniser leurs centres de données tout en respectant leurs objectifs de durabilité.

Démocratiser l’accès à l’IA

En permettant l’accès à l’IA et en priorisant l’efficacité énergétique, Ampere contribue à un avenir où les technologies avancées prospèrent dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques, tout en réduisant les obstacles à l’entrée pour les organisations de toutes tailles. Cet engagement en faveur la démocratisation de l’IA positionne Ampere comme un pionnier de la prochaine génération d’infrastructures durables pour l’IA.