AI Act commentaire Appian entrée en vigueur

juillet 2024 par Stéphane Kamga, Architecte chez Appian

Stéphane Kamga, Architecte chez Appian explique : « Depuis longtemps, nous plaidons pour un cadre réglementaire plus strict afin de protéger les utilisateurs et les entreprises des risques potentiels associés à l’IA. Notre approche repose sur l’intégration de l’IA privée, des processus automatisés et des structures de données sophistiquées, permettant une orchestration harmonieuse entre les humains et les systèmes d’IA. Cette combinaison assure non seulement une meilleure gouvernance, mais aussi une protection accrue des données sensibles et une réduction des erreurs grâce à une surveillance humaine continue.

Avec la mise en œuvre de cette loi, les entreprises devront redoubler d’efforts pour garantir la transparence dans la prise de décision, la clarté dans l’utilisation de l’IA et la validation des informations avant leur utilisation. Chez Appian, nous avons anticipé ces exigences en développant des solutions qui intègrent la data fabric, une architecture qui unifie les données de systèmes disparates, facilitant ainsi l’entraînement et le déploiement de modèles d’IA tout en assurant une sécurité renforcée.

En centralisant les autorisations et en limitant l’accès aux données aux seules personnes autorisées, nous minimisons les risques de fuites de données et d’accès non autorisé. La législation européenne sur l’IA n’est qu’un premier pas vers un avenir où l’IA sera utilisée de manière responsable et éthique. Ce règlement harmonise les règles pour le développement et l’utilisation des systèmes d’IA, catégorise ces systèmes selon leur niveau de risque, et interdit certains usages préjudiciables. Les systèmes à haut risque doivent respecter des exigences strictes de gestion des risques et de gouvernance des données. Les sanctions pour non-conformité peuvent aller jusqu’à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Appian est prêt à accompagner les entreprises dans cette transition en leur offrant des outils robustes et conformes pour naviguer dans ce nouvel environnement réglementaire. »

En mettant l’accent sur la transparence, la validation des données et la surveillance humaine, la loi sur l’IA vise à répondre aux préoccupations concernant les préjugés, la prise de décision basée sur l’IA et la confidentialité des données. Le nouveau règlement obligera les fournisseurs d’IA à se conformer à des règles plus strictes et aura un impact significatif sur les acteurs de l’IA opérant dans l’UE.

Stéphane Kamga, Architecte chez Appian soutient également que la loi européenne sur l'IA n'est pas une fin en soi, c'est un début, signalant d'autres changements à venir. L'avenir de l'IA dépend de la « confiance », et il est crucial d'établir un cadre réglementaire qui protège nos données contre les abus.