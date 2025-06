Agelec rejoint le groupe Videlio

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Les enjeux croissants de supervision, d’efficacité décisionnelle et de sécurité des institutions et des entreprises ont amené Videlio, acteur majeur dans l’intégration audiovisuelle et IT, à franchir un cap dans le développement d’une nouvelle activité stratégique : les systèmes de contrôle. Ce tournant s’opère aujourd’hui par un rapprochement de premier plan avec Agelec, leader français de solutions de supervision et de contrôle d’infrastructures sensibles.

La volonté du Groupe : être au plus près des usages et besoins opérationnels des clients, en leur proposant des solutions simples d’utilisation, sécurisées et efficaces.