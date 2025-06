AdvanThink et Quandela intègrent l’Intelligence Artificielle Quantique dans des modèles de détection de fraude aux paiements

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

AdvanThink et Quandela, startup française dans le calcul quantique photonique montent un partenariat scientifique visant à créer le futur de la détection des fraudes aux paiements. La promesse ? En unissant le potentiel des deux technologies, les deux pépites pourront créer des modèles de détection de fraudes appliqués au monde réel qui seront à la fois plus performants et plus efficients.

La détection de la fraude aux paiements en temps réel est un défi technologique, opérationnel et stratégique majeur, qui nous concerne tous. Face à l’évolution constante des techniques de fraudes, AdvanThink développe depuis 35 ans des outils stratégiques basés sur l’Intelligence Artificielle, pour apprendre en continu et s’adapter. Dans cette course à la performance, l’Intelligence Artificielle s’impose comme un outil stratégique, capable de repérer des signaux faibles à grande échelle, avec une précision et une rapidité inédite.

Mais les exigences de demain seront encore plus fortes : des modèles toujours plus rapides, précis, économes en énergie et résilients face à des attaques sophistiquées. C’est dans cette perspective qu’AdvanThink et Quandela explorent ensemble les apports de l’informatique quantique pour repousser les limites de l’Etat de l’Art de la détection de fraudes.

Le partenariat scientifique vise dans un premier temps à la réalisation d’une preuve de concept permettant de démontrer la valeur apportée par l’intégration d’un algorithme de Quantum Machine Learning dans les processus industriels d’AdvanThink.