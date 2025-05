ADM21 utilise le Wi-Fi 7 avec le lancement de PLANET WDAP C5100BE

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Haut débit, stable et sécurisé, le point d’accès PLANET WDAP C5100BE est une solution pour moderniser les réseaux d’entreprise et répondre aux exigences des environnements haute densité et des applications futures. Bénéficiant de la dernière technologie Wi Fi 7 (802.11be) et prenant en charge les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, ce point d’accès plafonnable offre une connectivité sans fil exceptionnelle pour les aéroports, les grands bureaux, les centres de conférence et les villes intelligentes. Grâce à ses innovations avancées, sa stabilité robuste et son rendement élevé pour les applications professionnelles, le WDAP C5100BE est conçu pour optimiser les performances réseau et la fiabilité commerciale.