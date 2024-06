ADM21 présente les switchs manageables, pour renforcer la résilience des réseaux

juin 2024 par Marc Jacob

L’avantage concurrentiel d’une organisation dépend de la transformation numérique. Une approche globale pour l’intégration des systèmes IT/OT est donc nécessaire. Les commutateurs Ethernet manageables de la série EDS-4000/G4000 offrent des avantages révolutionnaires pour améliorer la résilience du réseau des systèmes intégrés. Ces switchs plus puissants (meilleure sécurité et meilleure maintenance également), sont alimentés par la dernière version (4.0) du firmware MX-NOS, l’idéal pour la convergence des réseaux.

Certifié IEC 62443-4-2

Les switchs Ethernet manageables EDS-4000/G4000 sont équipés de fonctionnalités de sécurité pour améliorer considérablement la sécurité du réseau, notamment ACL, VLAN, IEEE 802.1X et contournement de l’authentification MAC. La surveillance DHCP est désormais intégrée pour la sécurité (version 4.0)

Maintenance facile des réseaux

Les EDS-4000/G4000 sont des switchs Ethernet manageables compacts avec une densité de ports élevée et un module d’alimentation rotatif pour une installation flexible. L’interface graphique Web intuitive intégrée et la prise en charge du logiciel de gestion de réseau MXview One facilitent la surveillance et la gestion des appareils. De nouvelles fonctionnalités de diagnostic ont été intégrées en 2024 (version 4.0) : les vérifications de fibre définies par l’utilisateur et la mise en miroir des ports RSPAN.

Accélération de la convergence IT/OT

L’évolution des défis nécessite des réseaux évolutifs, et la convergence IT/OT nécessite à la fois des réseaux modernes et performants ainsi qu’une interopérabilité et une fiabilité élevées pour les opérations. La série EDS-4000/G4000 offre une bande passante hautes performances de 2,5 Gbit/s et IEEE 802.3bt PoE++, tout en offrant également une prise en charge de divers protocoles pour les réseaux industriels. La fiabilité des systèmes vitaux est soutenue par Turbo Ring, Turbo Chain et MRP pour la redondance du réseau. Les nouvelles fonctionnalités 2024 de la version 4.0 sont : MRP pour la redondance du réseau, la prise en charge Modbus TCP, EtherNet/IP et PROFINET et IEEE 1588 PTP pour la synchronisation de l’heure.