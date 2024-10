ADM21 lance le commutateur IGS-4215-16T4X

octobre 2024 par Marc Jacob

Il est doté de 16 ports 10/100/1000BASE-T et de 4 logements fibre 10GBASE-X SFP+, garantissant des performances stables et sans faille. Pour ajouter à sa polyvalence, ce commutateur comprend un port console USB Type C pour une gestion transparente. Il est conçu dans un boîtier en aluminium IP30 robuste, garantissant durabilité et fiabilité dans les environnements industriels difficiles, proposant également des températures de fonctionnement étendues.

Côté sécurité, l’IGS-4215-16T4X prend en charge les protocoles SSHv2 et TLSv1.2 pour offrir une protection renforcée contre les menaces avancées.

Une qualité industrielle pour la sécurité et l’automatisation

L’IGS-4215-16T4X est idéal pour les environnements axés sur la sécurité. Il gère efficacement les systèmes de téléphonie IP, les configurations de surveillance et les points d’accès sans fil dans les environnements industriels difficiles.

Modèle résistant aux opérations difficiles et longue distance

L’IGS-4215-16T4X est conçu pour résister à toute opération difficile dans des environnements tels que les armoires de contrôle du trafic, les usines et les emplacements intérieurs et extérieurs où les températures sont extrêmement élevées ou basses. Avec une conception non bloquante et une taille compacte, l’installation du IGS-4215-16T4X est facile et utile pour créer rapidement un réseau commuté à large bande passante Gigabit.