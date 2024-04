ADM21 et Vecow lancent ECS-4700, Box PC compact robuste de qualité marine

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Vecow a annoncé le lancement du ECS-4700, système compact innovant et robuste, conçu pour des applications d’IA dans des environnements difficiles. Conçu sur la base de processeurs I5/I7 de 13ème génération, ce modèle certifié EN60945 offre des performances exceptionnelles, prévues pour des environnements difficiles et réduits comme la Marine, la vision industrielle, le NVR mobile et autres applications Edge AI.

L’ECS-4700 étend la gamme de BOX PC embarqués, ultra-compacts de Vecow avec des E/S industrielles dont 2 LAN 2.5 Gbits, 4 COM RS232/422/485, 4 USB (dont deux 3.2 et un 3.2 de type C, 4 LAN POE+. Avec la prise en charge des normes de vision et de diverses interfaces d’affichage, le système facilite les applications de vision IA, Marine, ou encore d’informatique embarquée au NVR mobile.

Le Vecow ECS-4700 est équipé d’un processeur Intel Core i7/i5 série U de 13e génération (Raptor Lake-P). Il fonctionne sur un SoC Intel avec un processeur TDP jusqu’à 15 W, intègre le moteur graphique Intel Iris Xe et prend en charge 2 DDR5 avec jusqu’à 64 Go, offrant des capacités informatiques améliorées mais économes en énergie pour les applications Edge AI. De plus, le système facilite la communication en temps réel via les technologies TSN et Intel TCC, amplifiant les performances dans les applications critiques en termes de latence et renforçant l’efficacité du travail.

Grâce à la conception thermique de qualité industrielle de Vecow, l’ECS-4700 fanless suporte une large plage de températures de -25 à 75°C et s’alimente de 9 à 50 V. Conforme aux normes EN60945 et avec une alimentation redondante, l’ECS-4700 offre un fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.

Mesurant seulement 256,8 x 141 x 48,1 mm, l’ECS-4700 est de conception compacte tout en prenant en charge une mise en œuvre complète du système comprenant PoE+, un support interne SSD de 2,5 pouces ou 2 plateaux SSD de 2,5 pouces en accès frontal et M.2 pour le stockage. De plus, il offre des extensions flexibles avec 1 clé M.2 B et M.2 Key E.