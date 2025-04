ADM21 et Vecow dévoilent le serveur d’IA àl’Edge ICS-2000

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’ICS-2000 exploite les processeurs serveur AMD EPYC série 8004, dotés de jusqu’à 64 cœurs « Zen 4 » hautes performances pour une puissance de calcul supérieure. Optimisé pour les applications de vente au détail, de fabrication et d’IAoT, ce système garantit des capacités de traitement robustes tout en conservant une efficacité énergétique de pointe.

Pour des performances encore supérieures, l’ICS-2000 prend en charge l’accélération IA et des capacités GPU extensibles, acceptant jusqu’à deux cartes graphiques NVIDIA® ou AMD à 2 emplacements de 900 W. Cela permet aux entreprises d’exploiter le traitement IA de niveau centre de données en périphérie.

Évolutivité et extension étendue

L’ICS-2000 offre jusqu’à 6 emplacements PCIe (2 PCIe 5.0 x16 et 4 PCIe 5.0 x8) pour des extensions supplémentaires, notamment pour des cartes graphiques discrètes et d’autres périphériques. De plus, avec 4 emplacements M.2 et 4 plateaux U.2 à accès frontal, le système optimise le stockage, garantissant des performances rapides, fiables et flexibles.

Conçu pour les environnements difficiles, l’ICS-2000 prend en charge une large gamme d’alimentations, notamment de 16 V à 50 V et de 90 V à 240 V CA. Il peut accueillir jusqu’à 6 modules mémoire DDR5 4800 MHz, pour une capacité totale allant jusqu’à 768 Go. Le système offre également une connectivité E/S étendue, avec 2 ports LAN Gigabit Ethernet, 1 port LAN de gestion (MLAN), 2 ports USB et 4 ports COM. Ce serveur Edge AI robuste et économe en énergie intègre parfaitement les GPU pour piloter l’IoT gourmand en données, les solutions embarquées et les applications Edge intelligentes.