ADM21 et Moxa relèvent les défis de la cybersécurité maritime

mai 2024 par Marc Jacob

ADM21 et Moxa créent voyage maritime transformateur, où le suivi des marchandises, la décarbonation et l’efficacité opérationnelle occupent une place centrale. La sécurité reste primordiale et stimule les investissements mondiaux pour relever des défis tels que l’efficacité énergétique, la capacité portuaire, les retards et les cybermenaces. À l’ère d’une numérisation rapide, la cybersécurité apparaît comme une préoccupation majeure, exigeant la transmission de données en temps réel pour aider à protéger les navires contre l’évolution des cyber-risques.

Conformité aux réglementations mondiales, notamment la résolution MSC.428(98) de l’OMI (Organisation maritime internationale), IEC 61162-460, ISO/CEI 27001, ISA/CEI 62443, IEC 60945 et maintenant, Exigences unifiées IACS (UR) E26 et E27 : garantit le respect des normes strictes de cybersécurité dans le secteur maritime. Dans ce paysage dynamique, les stratégies basées sur les données propulsent les améliorations de la sécurité et l’optimisation opérationnelle.

L’importance des Data dans les opérations maritimes

Les données sont la boussole qui guide les opérations maritimes, permettant la planification avancée des itinéraires, la prévention des collisions et la gestion de l’énergie pour les navires intelligents. L’automatisation des ports est inévitable afin de réduire les temps d’attente et d’automatiser les opérations critiques. Le traitement et l’analyse des données soutiennent l’optimisation des performances, la maintenance prédictive et la détection des anomalies. De l’amélioration de la gestion de la sécurité à la rationalisation de l’efficacité, l’optimisation et les innovations basées sur les données font évoluer toutes les facettes de l’excellence maritime.

Les solutions certifiées hautes performances Moxa pour activer les navires intelligents

Alors que le secteur maritime connaît une révolution numérique, faisant converger les technologies de l’information (TI) et les technologies opérationnelles (OT), le respect des réglementations mondiales est primordial. Face à ces défis, l’émergence des navires intelligents souligne le rôle essentiel des données. Moxa prend les devants en proposant des solutions de pointe certifiées maritimes, notamment celles certifiées par DNV, ABS, LR, NK et BV. Le portefeuille de solutions de cybersécurité hautes performances Moxa comprend des dispositifs de données OT, des IPC marins, des solutions de mise en réseau et des plateformes de surveillance et de gestion à distance. Nous garantissons la cybersécurité tout au long de la collecte, du stockage, du transfert et du traitement des données, en fournissant une assistance complète pour tous les besoins en matière de données en temps réel. Les solutions Moxa profitent à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, au service des propriétaires, des exploitants et des constructeurs navals, en réduisant les cyber-risques, depuis un seul navire jusqu’à des flottes entières.

• Gestion transparente des données maritimes : facilite le flux de données ininterrompu grâce à des solutions et une infrastructure de bout en bout, garantissant une communication et une accessibilité transparentes sur l’ensemble du réseau maritime.

• Cyber-résilience globale : protège la cyber-résilience des navires grâce à des connexions sécurisées en temps réel, au respect des réglementations et à des défenses renforcées grâce aux solutions CEI 62443 Moxa qui offrent une protection robuste contre les cybermenaces évolutives.

• Solutions de réseau OT intégrées : les solutions de mise en réseau complètes répondent aux exigences E27 pour établir une infrastructure de données sécurisée et permettre une visualisation transparente des processus à bord et à terre, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la sécurité dans l’environnement maritime.