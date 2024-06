ADM21 et Contec lancent LPC-400 : un nouveau PC embarqué compact et sécurisé

juin 2024 par Marc Jacob

Caractéristiques

Ce PC embarqué sans ventilateur est doté d’un processeur Intel® Celeron J6412 pour les applications intégrées. Le produit comprend des interfaces variées telles que HDMI, deux ports 1000BASE-T, USB 3.2 Gen 2 (USB3.1), deux USB 3.2 Gen 1 (USB3.0), deux USB 2.0 et USB Type-C. Un processeur de type intégré a été adopté. L’utilisation de pièces facilement disponibles garantit une application facile du produit. De plus, le BIOS personnalisé CONTEC permet de fournir une assistance au niveau du BIOS. Il présente un châssis compact et discret et peut être installé à l’arrière d’un écran à l’aide du support de montage VESA en option.

• Utilise le processeur Intel® Celeron® J6412 : la série LPC-400 est équipée d’un processeur à microarchitecture Tremont qui offre des performances informatiques et graphiques avancées même avec une consommation d’énergie minimale. Un approvisionnement fiable est assuré par l’adoption de processeurs intégrés.

• Le « système de protection contre les pannes de courant » permet une mise hors tension sans fermer le système d’exploitation : équipé de la fonction « Système de protection contre les pannes de courant » qui protège les données et interdit l’écriture sur le stockage en cas de panne de courant. Grâce à la fonction de verrouillage (suppression de l’écriture sur disque) de Windows IoT Enterprise, l’alimentation peut être coupée en toute sécurité sans processus d’arrêt. De plus, les dommages au système de fichiers ou aux données causés par une panne de courant soudaine peuvent être évités.

• La conception haute sécurité contribue à un système hautement fiable : les dernières fonctions de sécurité telles que TPM2.0 et Secure Boot, ainsi que les fonctions originales de CONTEC, notamment USB Boot Protect, sont fournies. Ce produit est conçu en tenant compte de la haute sécurité requise pour les applications industrielles.

• Le BIOS personnalisé CONTEC fournit un utilitaire utile : l’utilitaire utile du BIOS *1 personnalisé par CONTEC est fourni. Le « CONTEC Fast Boot » permet le démarrage de Windows en 10 secondes. La fonction « Disk Copy » fournit une sauvegarde de disque sécurisée au niveau du BIOS et prend également en charge la sauvegarde au format de fichier ou au format de fichier compressé. Contec propose également les outils CONTEC « outil de mise à jour du BIOS » pour mettre à jour le BIOS.

• La conception sans ventilateur réduit les travaux de maintenance : le produit est sans ventilateur pour garantir une conception totalement sans broche qui simplifie la maintenance, éliminant ainsi le souci de poussière ou de corps étrangers pénétrant dans le produit. De plus, l’utilisation minimisée de pièces dégradantes réduit considérablement les travaux de maintenance.

• Riche variété d’interfaces pour étendre librement les périphériques : interfaces dont HDMI, 1000BASE-T x 2, USB3.2 Gen2 (USB3.1) x 1, USB3.2 Gen1 (USB3.0) x 2, USB2.0 x 2 et USB Type-C x 1 sont fournis.

• La conception fine et compacte permet un montage à l’arrière d’un moniteur : le support de montage en option peut être utilisé pour monter le produit à l’arrière d’un moniteur avec prise en charge standard VESA.