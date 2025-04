ADM21 améliore les réseaux via une passerelle 5G NR extérieure résiliente

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Une nouvelle ère de connectivité démarre avec la passerelle WAW, la FWA-2100-NR de Planet, qui offre stabilité, vitesse et flexibilité, spécialement conçue pour les environnements extérieurs. Le constructeur taiwanais a lancé cette solution de connectivité révolutionnaire, bénéficiant de la technologie avancée 5G NR et d’un réseau WAN double cellulaire unique qui permet un accès réseau ultra-rapide et stable dans tous les environnements.

Grâce à ses deux logements SIM et son indice de protection IP68, elle excelle en termes de flexibilité et de durabilité pour une utilisation en extérieur. Que ce soit dans les zones rurales reculées, sur les chantiers animés ou dans les maisons de banlieue, cette passerelle WAW brille. Son port LAN Gigabit Ethernet haut débit garantit des performances réseau supérieures.

La PLANET FWA-2100-NR adopte la technologie cellulaire 5G NR, dépassant ainsi la limite de 100 m de la transmission RJ45. Pour éviter toute perte de données due à une panne de connexion inattendue du FAI, elle offre des fonctions de basculement et des fonctionnalités avancées telles que VLAN, VPN, Modbus et la gestion de réseau en plus de ses deux emplacements pour carte SIM, pour couvrir un plus grand nombre d’applications.