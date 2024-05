adista lance deux offres clés en main de cybersécurité pour les PME

mai 2024 par Marc Jacob

Pour accompagner les PME, adista, expert télécom, cloud et cybersécurité, lance deux nouvelles offres cyber spécialement conçues pour protéger les PME, détecter et corriger leurs vulnérabilités avant qu’elles ne soient exploitées.

Les deux offres reposent sur un socle commun :

un audit technique de la surface exposée sur Internet,

une protection anti-DDoS (attaques par déni de service),

une protection avancée de la messagerie (analyse des e-mails entrants pour détecter les spams et les tentatives de phishing, vérification des liens suspects et des pièces jointes malveillantes),

la détection et le blocage automatique des comportements anormaux sur le parc informatique par un EDR (Endpoint Detection & Response) managé par le SOC souverain (Security Operations Center) d’adista.

Autant de services qui permettent une surveillance de l’état du SI (Système d’Informations) et la détection précoce des vulnérabilités et incidents pour agir efficacement à la fois de manière préventive et défensive. D’une part, les failles sont corrigées avant d’être exploitées et la surface d’attaque réduite. D’autre part, la détection d’un incident, dans un délai très court, garantit une réponse rapide et efficace afin de limiter l’impact d’une compromission.

La seconde offre complète ce socle commun en fournissant une connectivité doublement sécurisée, protégée contre les interruptions de service par un double secours sur deux réseaux mobiles différents, et également protégée contre les attaques périmétriques par un pare-feu (Firewall) de nouvelle génération.

Un accompagnement sur-mesure

D’autres prestations sont disponibles en option pour compléter cette offre et renforcer encore davantage la sécurité des PME. Par exemple, adista propose également des campagnes de simulation de phishing et de sensibilisation à la cybersécurité, une protection des sites Web (WAF) ainsi qu’une offre de cyber-assurance parfaitement adaptée aux PME. Cette offre de cyber-assurance est la plus exhaustive du marché et couvre 99% des scénarios possibles, de l’erreur humaine à la fuite de données, en passant par la fraude par e-mail (phishing), même sans intrusion.

Un autodiagnostic pour évaluer sa cyber maturité

adista propose aux PME un outil pour évaluer en toute autonomie leur niveau de préparation face aux défis de la cybersécurité. En quelques minutes, les organisations disposent d’un bilan présentant leurs points forts, axes d’amélioration ainsi que des recommandations personnalisées autour de trois critères clés : l’humain, l’organisation et la technologie. Présents partout en France, les experts cybersécurité d’adista sont disponibles pour accompagner les entreprises dans leur état des lieux et leurs réflexions en matière de cyberdéfense.

