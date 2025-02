Adenike Cosgrove nommée Chief Marketing Officer de Mimecast

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la cybersécurité, Nikki Cosgrove dirigera les activités marketing de Mimecast au niveau mondial. Elle pilotera la croissance et le positionnement stratégique de l’entreprise en tant que leader de la gestion du risque humain, sur les marchés nouveaux et existants.

Elle rejoint Mimecast après avoir travaillé pendant plus de neuf ans chez Proofpoint (suite à l’acquisition en 2016 de Return Path Email Fraud Protection). Elle y occupait dernièrement le poste de CMO pour la région EMEA, dirigeant les opérations marketing produits et stratégiques.

En tant qu’experte de la cybersécurité, les compétences de Nikki Cosgrove couvrent le spectre de la stratégie produit et commerciale. Cela inclut le growth marketing, la communication stratégique, les relations avec les analystes et la competitive intelligence. Elle était auparavant conseillère principale chez Forrester Research et Canalys pour la région EMEA auprès d’experts de la sécurité et du risque. Elle en a tiré une connaissance approfondie des défis auxquels sont confrontés les RSSI (Responsables de la sécurité des systèmes d’information) et accompagnait ses clients dans leurs stratégies d’information et de cybersécurité.

« La connaissance de Nikki de notre secteur d’activité ainsi que son leadership stratégique, sa perspicacité commerciale et ses expériences marketing font d’elle la personne idéale pour diriger les activités marketing de Mimecast alors que nous renforçons notre réputation de leader de la gestion du risque humain », déclare Marc van Zadelhoff, CEO de Mimecast. « Chez Mimecast, l’année passée a été marquée par l’innovation et la croissance stratégique, avec trois acquisitions majeures et une expansion au niveau mondial. Nikki nous rejoint à une période réjouissante pour l’entreprise et jouera un rôle clé dans notre évolution future au niveau mondial. »

Nikki Cosgrove est diplômée en ingénierie de l’University of Hull et dispose d’un master en recherche et télécommunications de l’University College London. Elle a vécu au Japon, à Hong Kong, au Zimbabwe, au Nigéria et habite actuellement à Londres.

« Le paysage des menaces évolue et les cybercriminels ciblent de plus en plus les individus. Dans ce contexte, prévenir le risque humain n’a jamais été aussi important », explique Nikki Cosgrove. « Je me réjouis d’endosser ce rôle de Chief Marketing Officer et d’utiliser mon expérience pour accélérer la croissance de Mimecast, renforcer notre leadership sur le marché et de développer des stratégies offrant une plus grande valeur ajoutée à nos clients dans le monde entier. »