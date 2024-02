Acronis dévoile Acronis Cyber Protect 16

février 2024 par Marc Jacob

Les progrès technologiques font que les entreprises sont de plus en plus distribuées, d’où la nécessité d’une solution intégrée de cybersécurité et de protection des données. L’essor du télétravail et l’évolution rapide du paysage des menaces se traduisent par une augmentation des surfaces d’attaque, avec à la clé de nouvelles préoccupations en matière d’accès aux données et de respect de la vie privée. Acronis Cyber Protect 16 est doté d’un nouveau tableau de bord qui centralise, améliore et simplifie encore la gestion des opérations, avec une totale visibilité sur tout l’environnement.

Nouvelles caractéristiques d’Acronis Cyber Protect Version 16 :

• Protection contre les cybermenaces : grâce à l’intelligence artificielle (IA) et à l’apprentissage automatique (ML), les données, les applications et les systèmes peuvent être sécurisés de manière proactive contre les cyberattaques avancées, les ransomwares et autres formes de malwares.

• Reprise rapide : la moindre dépendance à une assistance informatique centrale permet aux utilisateurs de restaurer d’un clic plusieurs terminaux distribués, y compris la restauration des ressources physiques à nu.

• Réduction du coût total de possession : la prise en charge étendue de multiples versions des systèmes d’exploitation permet de consolider les systèmes de plusieurs fournisseurs pour assurer une protection complète.

• Gestion simplifiée : autonomie locale et intégration transparente des outils de tiers pour fournir une vue unifiée des opérations de sauvegarde et de restauration, avec prise en charge étendue des multiples versions de systèmes d’exploitation.

• Souveraineté des données : grâce au réseau mondial des centres de données d’Acronis, les utilisateurs peuvent maîtriser les lois régionales de souveraineté des données et mieux se conformer aux réglementations, pour une plus grande tranquillité d’esprit.

Acronis Cyber Protect 16 intègre la sauvegarde, la reprise après sinistre, la cybersécurité et la gestion à distance des terminaux. Avec la garantie de pouvoir restaurer n’importe quel ordinateur sans intervention du service informatique, les entreprises spécialisées dans l’informatique industrielle, en particulier dans le domaine des technologies opérationnelles (OT) et des systèmes de contrôle industriel (ICS), sont assurées de pouvoir réduire au minimum les temps d’arrêt coûteux dus à des pannes potentielles. L’intégration de la protection des données, de capacités de restauration et de fonctionnalités de sécurité avancée est pensée pour assurer la continuité des activités.