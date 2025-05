Acquisition de la société CyberTee par la plateforme Cyberr

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cyberr, plateforme européenne d’intermédiation pour recruter et sourcer des experts de la cybersécurité, et CyberTee, première communauté française d’experts de la cybersécurité (plus de 8 000 experts en France et plus de 353 000 experts en Europe), ont le plaisir d’annoncer leur rapprochement stratégique.

Cette acquisition s’inscrit dans une vision commune visant à renforcer l’accès aux talents et à l’expertise en cybersécurité sur le marché européen. Grâce à cette collaboration, les deux sociétés prévoient d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros d’ici à la fin de l’exercice 2025, tout en suivant une feuille de route ambitieuse pour lever une Série A autour de 10 millions d’euros en Q1 2026.

Ce projet n’aurait pu être réalisé sans la confiance et le soutien des investisseurs :

• Bob Kneip, entrepreneur et investisseur reconnu du secteur de la Fintech au Luxembourg

• Christophe Bianco, co-fondateur d’Excellium Services et leader reconnu en cybersécurité

• Expon Capital, un fonds de capital-risque axé sur l’impact et l’innovation

• LBAN (Luxembourg Business Angel Network), l’un des réseaux de business angels les plus actifs d’Europe