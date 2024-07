Accenture et SandboxAQ étendent leur partenariat pour aider les entreprises à renforcer le chiffrement de leurs données

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Accenture délivre un service d’évaluation des risques liés au chiffrement, intégré à AQtive Guard de SandboxAQ. Accenture et SandboxAQ étendent leur partenariat pour répondre au besoin critique de chiffrement des données d’entreprise, pour se protéger à la fois des menaces actuelles contre leurs données, et aux futures menaces liées à l’IA et au quantique.

Ensemble, Accenture et SandboxAQ aident les entreprises à sécuriser leurs données sensibles et à renforcer le chiffrement dans l’ensemble de leurs technologiques. L’offre conjointe d’Accenture et SandboxAQ fournira également un contrôle du chiffrement en place à travers l’ensemble des environnements numériques des clients pour les aider à accroître la résilience de leurs systèmes informatiques et à réduire l’impact des risques liés à des tiers.

Selon une étude d’Accenture, plus de la moitié (52 %) des PDG considèrent le rythme accéléré de l’innovation technologique comme un risque majeur d’exposition aux cyberattaques. Ils sont également 86 % à estimer que la cyber-confiance et la résilience des technologies émergentes telles que l’IA générative et l’informatique quantique sont très importantes pour leur entreprise.

Cette étude rappelle qu’une gestion rigoureuse de la cryptographie - utilisant les algorithmes les plus récents pour protéger les systèmes, les processus et les données - est un pilier fondamental de la défense contre les cyber menaces en constante évolution.

Dans le cadre de son engagement permanent en faveur de l’excellence cryptographique, Accenture lance un nouveau service d’évaluation des risques de chiffrement, intégré à AQtive Guard de SandboxAQ.

Ce service offre aux clients une visibilité approfondie sur les risques causés par une cryptographie faible avant que ces risques n’aient une chance d’avoir un impact sur les données critiques à travers les réseaux, les systèmes de fichiers et les applications Cloud.

Paolo Dal Cin, responsable mondial d’Accenture Security déclare : « La prévalence de l’IA générative ainsi que les nouvelles normes mondiales attendues en matière de chiffrement post-quantique, rendent la protection des données absolument essentielle pour sauvegarder les informations business confidentielles et les données utilisées pour former les modèles fondateurs de l’IA ou utilisées dans les applications de l’IA. La réalité est que les acteurs malveillants volent des données sensibles maintenant, et qu’ils pourront les déchiffrer plus tard en utilisant des ordinateurs quantiques qui pourront briser de nombreuses méthodes de chiffrement actuelles. Notre service d’évaluation permet aux clients d’identifier les risques potentiels pour leurs données et de mettre à niveau le chiffrement afin d’accroître la protection contre les ransomwares, le vol de données et les campagnes de manipulation, et de se préparer aux risques futurs liés à l’informatique quantique. Les entreprises qui évaluent aujourd’hui le niveau de chiffrement de leurs données seront mieux protégées contre les attaques actuelles et mieux préparées à atténuer les risques futurs. »

Le service délivré par Accenture au travers de AQtive Guard de SandboxAQ peut identifier les risques dans des domaines importants, notamment l’existence d’objets cryptographiques tels que les certificats numériques ou les clés de chiffrement, et l’utilisation d’algorithmes cryptographiques, à la fois symétriques et à clé publique, ainsi que toute autre construction cryptographique telle que les fonctions de hachage, pour une vision complète de l’utilisation de la cryptographie dans l’ensemble de l’entreprise.

Associée aux politiques de sécurité et de confidentialité des données ainsi qu’aux directives de gouvernance, de risque et de conformité, l’évaluation fournit des recommandations priorisées pour les mesures correctives, permettant aux entreprises d’agir avec urgence et agilité pour protéger leur infrastructure globale contre les menaces les plus avancées et les plus sophistiquées, ainsi que dans leur transition vers la technologie post-quantique.

Jack Hidary, PDG de SandboxAQ déclare : « Notre collaboration continue avec Accenture aidera nos plus grands clients du Global 1000 à se défendre contre les cyberattaques avancées pilotées par l’IA, protégeant ainsi leurs données les plus sensibles aujourd’hui et demain. Alors que nous aidons nos clients à découvrir les données vulnérables aux attaques actuelles et futures, l’amélioration de leurs défenses cryptographiques présente de nombreux avantages. La récente panne mondiale provoquée par une seule mise à jour logicielle souligne la nécessité d’accroître l’observabilité au sein de l’entreprise ».